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    Гендиректор «Севастополя» отреагировал на новость, что 2-3 крымских клуба могут войти в состав Второй лиги

    Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый высказался о возможном вхождении крымских команд в российские лиги.

    Сообщалось, что только два или три клуба с полуострова смогут успешно пройти лицензирование.

    «Когда нас ждать во Второй лиге? Как только решит РФС и профессиональные российские лиги, так сразу.

    Пока ничего не решено и официального документа нет. Все идет в плановом режиме.

    По моему прогнозу, хотелось бы войти в российский профессиональный футбол уже со следующего розыгрыша Второй лиги», – заявил Чалый.

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    Источник: Sport24

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