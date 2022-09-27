Гендиректор «Севастополя» отреагировал на новость, что 2-3 крымских клуба могут войти в состав Второй лиги

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый высказался о возможном вхождении крымских команд в российские лиги.
Сообщалось, что только два или три клуба с полуострова смогут успешно пройти лицензирование.
«Когда нас ждать во Второй лиге? Как только решит РФС и профессиональные российские лиги, так сразу.
Пока ничего не решено и официального документа нет. Все идет в плановом режиме.
По моему прогнозу, хотелось бы войти в российский профессиональный футбол уже со следующего розыгрыша Второй лиги», – заявил Чалый.
Источник: Sport24