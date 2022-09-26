Ведущая «Матч ТВ» обвинила тренера 2DROTS в оскорблениях и рукоприкладстве

Телеведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина рассказала о скандальном инциденте с участием главного тренера 2DROTS Дмитрия Кузнецова.

Она сообщила, что экс-футболист сборной СССР обматерил и толкнул девушку-корреспондента во время матча Медиалиги.

Кузнецов сказал журналистке: «*** [нафиг] отсюда пошли».

«Я в полном шоке и в недоумении от такого поведения тренера 2DROTS Дмитрия Кузнецова. Послать и толкнуть человека, который меньше и младше тебя в пять раз! Браво! Аплодисменты! Настоящий мужик!

Толкнул и обматерил девочку корреспондента, которая вынуждена работать на матче, снимать, интервьюировать игроков/тренеров/основателей!

Поступок Кузнецова просто отвратительный и унизительный для него самого! Никакое плохое настроение не оправдание для подобного!

Некоторые, видимо, не особо умные, писали: «Ну а че она там возле них тусуется? Вот и довела своим присутствием!».

В смысле? Это медиафутбол, а не проф. Одно из главных правил МФЛ делать контент, снимать репортажи!

И специальные люди: ведущие, корреспонденты, операторы всегда находятся у бровки и всегда общаются со всеми командами во время матча! Для медиафутбола это нормально!

Ненормально, когда мужики за 50 понятия не имеют, что значит воспитание! Я пишу это, потому что тоже девушка!

И я не хочу, чтобы нас могли вот так вот оскорблять, только потому, что мы ничего не сделаем! Неизвестно сколько подобных Кузнецовых ещe в медиафутболе! Надеюсь этот персонаж единственный!» – написала Ромашкина в своем телеграм-канале.