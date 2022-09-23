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    Роналду предъявили обвинения за апрельский инцидент с разбитым телефоном мальчика-аутиста

    Футбольная ассоциация Англии обвинила нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в нарушении правил.

    В заявлении говорится, что поведение 37-летнего футболиста было некорректным и агрессивным.

    Речь идет об апрельском инциденте, когда португалец после поражения от «Эвертона» (0:1) разбил телефон мальчику-аутисту, ударив того по руке.

    «МЮ» поддержал Роналду.

    «Мы приняли к сведению заявление FA и будем поддерживать игрока в отношении его ответа на обвинение», – сообщили в клубе.

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    Источник: твиттер Футбольной ассоциации Англии

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    Сегодня, 18:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1095

      САНЁК17 20 минут назад

      И чё с ним будет? В итоге безмозглая мамаша останется не с чем

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