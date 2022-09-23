Роналду предъявили обвинения за апрельский инцидент с разбитым телефоном мальчика-аутиста

Футбольная ассоциация Англии обвинила нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в нарушении правил.

В заявлении говорится, что поведение 37-летнего футболиста было некорректным и агрессивным.

Речь идет об апрельском инциденте, когда португалец после поражения от «Эвертона» (0:1) разбил телефон мальчику-аутисту, ударив того по руке.

«МЮ» поддержал Роналду.

«Мы приняли к сведению заявление FA и будем поддерживать игрока в отношении его ответа на обвинение», – сообщили в клубе.