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    Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи: «Суперлиги нет и никогда не будет»

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи уверен, что проект Суперлиги Европы не имеет перспектив.

    «Команды, желающие создать Суперлигу, участвуют в турнирах УЕФА и празднуют свой успех там. Все хорошо.

    Сейчас Суперлиги нет и никогда не будет», – сказал Аль-Хелайфи.

    • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • До сих пор не отказались от участия в Суперлиге «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

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    Источник: Sözcü

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