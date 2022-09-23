Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи: «Суперлиги нет и никогда не будет»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи уверен, что проект Суперлиги Европы не имеет перспектив.
«Команды, желающие создать Суперлигу, участвуют в турнирах УЕФА и празднуют свой успех там. Все хорошо.
Сейчас Суперлиги нет и никогда не будет», – сказал Аль-Хелайфи.
- О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
- Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
- До сих пор не отказались от участия в Суперлиге «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
Источник: Sözcü