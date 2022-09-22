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    Тренер сборной Киргизии: «Зенит» мог бы выиграть азиатскую Лигу чемпионов»

    Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин оценил шансы клубов РПЛ на победу в азиатской ЛЧ.

    «Слежу за РПЛ внимательно, смотрю каждый тур.

    В России есть один очень доминирующий клуб? Да, понимаю, о ком вы – и так уже несколько лет.

    Мог бы «Зенит» выиграть азиатскую Лигу чемпионов? Конечно.

    Первая пятерка клубов РПЛ была бы конкурентна, как минимум», – сказал Крестинин.

    • «Зенит» становился чемпионом России в 4 последних сезонах.
    • В 2008 году петербуржцы выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.
    • В субботу Киргизия проведет товарищеский матч с Россией.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.09.2022 21:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +925

      Юрэс 1 час назад

      НУУУУУ только НАХ она нужна!!!!!!!! ХА

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