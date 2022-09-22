Тренер сборной Киргизии: «Зенит» мог бы выиграть азиатскую Лигу чемпионов»

Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин оценил шансы клубов РПЛ на победу в азиатской ЛЧ.

«Слежу за РПЛ внимательно, смотрю каждый тур.

В России есть один очень доминирующий клуб? Да, понимаю, о ком вы – и так уже несколько лет.

Мог бы «Зенит» выиграть азиатскую Лигу чемпионов? Конечно.

Первая пятерка клубов РПЛ была бы конкурентна, как минимум», – сказал Крестинин.