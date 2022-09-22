Тренер сборной Киргизии: «Зенит» мог бы выиграть азиатскую Лигу чемпионов»

Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин оценил шансы клубов РПЛ на победу в азиатской ЛЧ.
«Слежу за РПЛ внимательно, смотрю каждый тур.
В России есть один очень доминирующий клуб? Да, понимаю, о ком вы – и так уже несколько лет.
Мог бы «Зенит» выиграть азиатскую Лигу чемпионов? Конечно.
Первая пятерка клубов РПЛ была бы конкурентна, как минимум», – сказал Крестинин.
- «Зенит» становился чемпионом России в 4 последних сезонах.
- В 2008 году петербуржцы выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.
- В субботу Киргизия проведет товарищеский матч с Россией.
Источник: «Матч ТВ»