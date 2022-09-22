УЕФА намерен отказаться от планов увеличить количество участников Евро

Расширение чемпионатов Европы может не состояться.
Планировалось, что с 2028 года количество участников Евро увеличится до 32.
Однако УЕФА намерен отказаться от этой идеи после консультаций с телевещателями.
Стороны пришли к выводу, что участие в финальном турнире 32 из 55 членов конфедерации значительно снизит интерес к отборочному этапу.
Окончательное решение по данному вопросу будет принято в ноябре на заседании исполкома УЕФА.
- С 2016 года в чемпионате Европы участвует 24 команды.
- До этого было 16 сборных.
- Действующий победитель континентального первенства – Италия.
Источник: Daily Mail