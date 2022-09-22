УЕФА намерен отказаться от планов увеличить количество участников Евро

Расширение чемпионатов Европы может не состояться.

Планировалось, что с 2028 года количество участников Евро увеличится до 32.

Однако УЕФА намерен отказаться от этой идеи после консультаций с телевещателями.

Стороны пришли к выводу, что участие в финальном турнире 32 из 55 членов конфедерации значительно снизит интерес к отборочному этапу.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято в ноябре на заседании исполкома УЕФА.