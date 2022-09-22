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    УЕФА намерен отказаться от планов увеличить количество участников Евро

    Расширение чемпионатов Европы может не состояться.

    Планировалось, что с 2028 года количество участников Евро увеличится до 32.

    Однако УЕФА намерен отказаться от этой идеи после консультаций с телевещателями.

    Стороны пришли к выводу, что участие в финальном турнире 32 из 55 членов конфедерации значительно снизит интерес к отборочному этапу.

    Окончательное решение по данному вопросу будет принято в ноябре на заседании исполкома УЕФА.

    • С 2016 года в чемпионате Европы участвует 24 команды.
    • До этого было 16 сборных.
    • Действующий победитель континентального первенства – Италия.

    Источник: Daily Mail

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    22.09.2022 21:45
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