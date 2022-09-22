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    Галактионов объяснил, почему назначил Тюкавина капитаном молодежной сборной России на матч с Белоруссией

    Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал, почему капитаном команды стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

    • Россияне в товарищеском матче разгромили молодежку Белоруссии – 6:1.
    • Тюкавин открыл счет в этой игре.

    – Капитаном команды сразу определили Константина Тюкавина?

    – Да, изначально решили, что капитаном будет Костя, в этой сборной он – один из самых опытных. Костя прошeл с нами и чемпионат Европы, и отборочную квалификацию, и олимпийский цикл, и сейчас он здесь.

    Константин был в расширенном списке национальной сборной, и когда его не оказалось в окончательном, то мы с Валерием Георгиевичем Карпиным переговорили, что он может быть здесь.

    Но самое главное – Костя Тюкавин с большим удовольствием изъявил желание приехать на сбор и оказаться в молодежной сборной. Это подчеркивает его человеческие качества, порядочность, высокую степень профессионализма как спортсмена.

    – У Тюкавина накопились дела в университете, но он приехал в сборную?

    – Это его личные моменты. Мы с ним переговорили по телефону, и он сразу уверенно сказал: «Да, Михаил Михайлович, с удовольствием приеду и буду играть за честь страны».

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    Источник: сайт РФС

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