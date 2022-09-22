Галактионов объяснил, почему назначил Тюкавина капитаном молодежной сборной России на матч с Белоруссией

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал, почему капитаном команды стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Россияне в товарищеском матче разгромили молодежку Белоруссии – 6:1.

Тюкавин открыл счет в этой игре.

– Капитаном команды сразу определили Константина Тюкавина?

– Да, изначально решили, что капитаном будет Костя, в этой сборной он – один из самых опытных. Костя прошeл с нами и чемпионат Европы, и отборочную квалификацию, и олимпийский цикл, и сейчас он здесь.

Константин был в расширенном списке национальной сборной, и когда его не оказалось в окончательном, то мы с Валерием Георгиевичем Карпиным переговорили, что он может быть здесь.

Но самое главное – Костя Тюкавин с большим удовольствием изъявил желание приехать на сбор и оказаться в молодежной сборной. Это подчеркивает его человеческие качества, порядочность, высокую степень профессионализма как спортсмена.

– У Тюкавина накопились дела в университете, но он приехал в сборную?

– Это его личные моменты. Мы с ним переговорили по телефону, и он сразу уверенно сказал: «Да, Михаил Михайлович, с удовольствием приеду и буду играть за честь страны».