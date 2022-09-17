Игроки «Зенита» нарушили регламент после матча с «Динамо»

Журналист Сергей Егоров рассказал, что «Зенит» нарушил регламент РПЛ после игры десятого тура против «Динамо» (2:0).
«Футболисты «Зенита» нарушили регламент РПЛ.
Пункт регламента РПЛ (статья 7.13) гласит:
«Все игроки обязаны пройти через микст-зону после выхода из раздевалок по окончания Матча».
В микст-зону вышли несколько зенитовцев, остальные, вероятно, последовали в автобус. До пресс-атташе «Зенита» Антона Макаренко были доведены просьбы об интервью игроков, но футболисты уже были в автобусе», – написал Егоров.
- Матч прошел на московской «ВТБ Арене».
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 4-очковым отрывом.
- Команда выдала лучший старт в истории РПЛ.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова