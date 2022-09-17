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    Игроки «Зенита» нарушили регламент после матча с «Динамо»

    Журналист Сергей Егоров рассказал, что «Зенит» нарушил регламент РПЛ после игры десятого тура против «Динамо» (2:0).

    «Футболисты «Зенита» нарушили регламент РПЛ.

    Пункт регламента РПЛ (статья 7.13) гласит:

    «Все игроки обязаны пройти через микст-зону после выхода из раздевалок по окончания Матча».

    В микст-зону вышли несколько зенитовцев, остальные, вероятно, последовали в автобус. До пресс-атташе «Зенита» Антона Макаренко были доведены просьбы об интервью игроков, но футболисты уже были в автобусе», – написал Егоров.

    • Матч прошел на московской «ВТБ Арене».
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 4-очковым отрывом.
    • Команда выдала лучший старт в истории РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4311

      ААМ 10 минут назад

      Когда нечем крыть начинается нытьё про регламент и судейство.

      1
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      Рейтинг: +2858

      Ziklop 18 минут назад

      очередная мусорская афера? наказание то какое? вроде к результату никаким боком привязать это нельзя.

      1
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      Рейтинг: +17111

      paracetamol 21 минуту назад

      Дать Зениту поражение и отобрать 3 очка! А Дырнаме добавить. Кажется, такое уже случалось.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2858

      Ziklop > paracetamol 16 минут назад

      от мусорной ямы только этого и можно ждать. купленная журнашлюха уже тявкает.

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