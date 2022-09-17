Игроки «Зенита» нарушили регламент после матча с «Динамо»

Журналист Сергей Егоров рассказал, что «Зенит» нарушил регламент РПЛ после игры десятого тура против «Динамо» (2:0).

«Футболисты «Зенита» нарушили регламент РПЛ.

Пункт регламента РПЛ (статья 7.13) гласит:

«Все игроки обязаны пройти через микст-зону после выхода из раздевалок по окончания Матча».

В микст-зону вышли несколько зенитовцев, остальные, вероятно, последовали в автобус. До пресс-атташе «Зенита» Антона Макаренко были доведены просьбы об интервью игроков, но футболисты уже были в автобусе», – написал Егоров.