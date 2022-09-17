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Игроки «Зенита» нарушили регламент после матча с «Динамо»

17 сентября 2022, 22:11
16

Журналист Сергей Егоров рассказал, что «Зенит» нарушил регламент РПЛ после игры десятого тура против «Динамо» (2:0).

«Футболисты «Зенита» нарушили регламент РПЛ.

Пункт регламента РПЛ (статья 7.13) гласит:

«Все игроки обязаны пройти через микст-зону после выхода из раздевалок по окончания Матча».

В микст-зону вышли несколько зенитовцев, остальные, вероятно, последовали в автобус. До пресс-атташе «Зенита» Антона Макаренко были доведены просьбы об интервью игроков, но футболисты уже были в автобусе», – написал Егоров.

  • Матч прошел на московской «ВТБ Арене».
  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 4-очковым отрывом.
  • Команда выдала лучший старт в истории РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (16)
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paracetamol
1663442132
Дать Зениту поражение и отобрать 3 очка! А Дырнаме добавить. Кажется, такое уже случалось.
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Ziklop
1663442315
очередная мусорская афера? наказание то какое? вроде к результату никаким боком привязать это нельзя.
Ответить
ААМ
1663442821
Когда нечем крыть начинается нытьё про регламент и судейство.
Ответить
Аvеngеr
1663444435
Все игроки проходили через микст-зону. Просто журналюги шоколадных незаметили.
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derrik2000
1663444646
У-у-у-у... А я-то думал, что нажрались в раздевалке... А тут всего-то "В микст-зону вышли несколько зенитовцев, остальные, вероятно, последовали в автобус." Хотя... Нарушение наисерьёзнейшее! Три очка долой! А лучше - ШЕСТЬ. Ну, чтобы другим неповадно было. А то ишь чё удумали: интервью после матча не давать! ))
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PAREVG.
1663444862
Оштрафуют Зенит на 500 рублей.
Ответить
вальтер79
1663444963
какой обидчивый журналист надо же не пообщались с ним)))))
Ответить
житель СПб
1663483962
Прочитал заголовок - и напрягся! Что опять не так?! Мы уже 2 раза получали технарь и 0:3 от Динамо (это молодым болельщикам, которые не знают, кого больше всего в РПЛ троллили)... Прочитал текст - и рассмеялся!
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