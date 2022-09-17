Бальде подозревается в употреблении допинга. Новичку «Спартака» грозит дисквалификация

У нападающего «Спартака» Бальде Кейта возникли проблемы с антидопинговыми ведомствами.
27-летний футболист подозревается в употреблении допинга.
Если вина сенегальца будет доказана, ему грозит дисквалификация на три месяца.
- «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
- Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
- Форвард взял себе 9-й игровой номер.
- Он дебютировал в матче с «Зенитом» (1:2), проведя на поле 38 минут.
- После 4 сентября игрок больше на поле не выходил.
Источник: «Спорт-Экспресс»