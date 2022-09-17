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    Бальде подозревается в употреблении допинга. Новичку «Спартака» грозит дисквалификация

    У нападающего «Спартака» Бальде Кейта возникли проблемы с антидопинговыми ведомствами.

    27-летний футболист подозревается в употреблении допинга.

    Если вина сенегальца будет доказана, ему грозит дисквалификация на три месяца.

    • «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
    • Форвард взял себе 9-й игровой номер.
    • Он дебютировал в матче с «Зенитом» (1:2), проведя на поле 38 минут.
    • После 4 сентября игрок больше на поле не выходил.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17107

      paracetamol 45 минут назад

      А кто еще на футбольной свалке валяется?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3758

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Ну вот и тут прокол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19770

      derrik2000 2 часа назад

      То проходимец из 3-й английской лиги, то наркоман...
      Это чё в клубе сейчас твориться???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +860

      SpartakMoskwa 2 часа назад

      Он с допингом нулевой, а без будет вообще мешком походу

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