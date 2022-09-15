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    Лига Европы. «Рома» разгромила ХИК, «Буде-Глимт» Хайкина обыграл «Цюрих» и другие результаты

    Завершились еще семь матчей второго тура группового этапа Лиги Европы.

    Лига Европы. Группа A. 2-й тур

    Буде-Глимт (Норвегия) – Цюрих (Швейцария) – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Селнаэс (с пенальти), 54; 2:0 – Ветлесен, 58; 2:1 – Авдияй, 81.

    Лига Европы. Группа B. 2-й тур

    Динамо (Украина) – АЕК (Кипр) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Гьюрчо, 8.

    Ренн (Франция) – Фенербахче (Турция) – 2:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Терье, 52; 2:0 – Майер, 54; 2:1 – Кахведжи, 60; 2:2 – Валенсия (с пенальти), 90+2.

    Лига Европы. Группа C. 2-й тур

    Бетис (Испания) – Лудогорец (Болгария) – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Энрике, 25; 2:0 – Хоакин, 39; 2:1 – Десподов, 45+1; 3:1 – Каналес, 59; 3:2 – Рик, 74.

    Рома (Италия) – ХИК (Финляндия) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Дибала, 47; 2:0 – Пеллегрини, 49; 3:0 – Белотти, 68.

    Удаление: нет – Тенхо, 15.

    Лига Европы. Группа D. 2-й тур

    Юнион СЖ (Бельгия) – Мальме (Швеция) – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Сисей, 6; 1:1 – Берджесс, 17; 1:2 – Телин, 57; 2:2 – Теума, 69; 3:2 – Бонифаци, 71.

    Брага (Португалия) – Унион (Германия) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Витинья, 77.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.09.2022 23:59
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