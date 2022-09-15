Где смотреть «Спартак» – «Факел»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 15 сентября

«Спартак» и «Факел» сыграют в матче 2-го тура Кубка России.
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- Игра состоится в четверг, 15 сентября.
- Встреча пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене».
- Начало – в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак – Факел
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Спартак – Факел
- Победа Спартак – 1.47
- Ничья – 4.60
- Победа «Факела» – 6.30
Источник: Бомбардир.ру