«Не жалею, что не взял лидеров на матч». Семак – после поражения от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» во втором туре группового этапа Кубка России (0:2).

«Не жалею, что оставил лидеров в Петербурге. У нас не 11 человек в команде, а 20. Все должны получать практику и доказывать, что готовы играть.

Хотели заменить Клаудиньо до его удаления, но не успели.

Всегда есть что-то позитивное даже в поражениях. Только после поражений можно расти и крепчать морально. В какой-то степени поражения необходимы команде, чтобы двигаться вперед. Конечно, мы всегда хотим побеждать, но это невозможно. Ничего страшного не случилось», – сказал Семак.