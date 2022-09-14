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  • «Не жалею, что не взял лидеров на матч». Семак – после поражения от «Крыльев Советов»

«Не жалею, что не взял лидеров на матч». Семак – после поражения от «Крыльев Советов»

14 сентября 2022, 20:16
39

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» во втором туре группового этапа Кубка России (0:2).

«Не жалею, что оставил лидеров в Петербурге. У нас не 11 человек в команде, а 20. Все должны получать практику и доказывать, что готовы играть.

Хотели заменить Клаудиньо до его удаления, но не успели.

Всегда есть что-то позитивное даже в поражениях. Только после поражений можно расти и крепчать морально. В какой-то степени поражения необходимы команде, чтобы двигаться вперед. Конечно, мы всегда хотим побеждать, но это невозможно. Ничего страшного не случилось», – сказал Семак.

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Источник: телеграм-канал Гоши Чернова
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Семак Сергей
Комментарии (39)
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R_a_i_n
1663176899
Тренер-гений Сережа, как ты мог слить? У тебя столько рекордов на тренерском посту! Аааа, бразильцев не было? Ну это другое!
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Красногвардейчик
1663177494
Береги их Серёжа, без них все увидят какой ты тренер))
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3meeeD
1663177819
Теперь знаешь,если уйдут **** ,будите вы с мясом рубиться в 10 ке
Ответить
Zenit_Zenit
1663179364
Проиграли по делу. Второй состав не сыгран, это очевидно. Ивана винить в голах нельзя. Едем дальше.
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Plyash
1663179642
Конечно,зафуфло признать,что обфафлялся.Понятно дело,что формат нынешнего Кубка,как турнира,придуман так,что подобные ошибки могут не повлиять на конечный результат.Но именно Кубок когда-то был придуман так,что в финале встречались коллективы,до финала ни кому не проигравшие.Состав Зенюхи,это неуважение к турниру,узаконенное нашими чинами. Отдельное спасибо и низкий поклон игрокам Крылышек за своих замечательных Саратовских болельщиков и классного тренера Игоря Осинькина.Спасибо,что утёрли нос газпромовским нуворишам!!!
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nominum
1663180496
Да правильно Семак говорит. При нынешнем формате Кубка на первые игры можно и второй состав наигрывать. А когда решающие матчи будут, вот тогда Зеня и брякнет кошельком на стол - пойдёт ва-банк. Кто из ПФЛ перебьёт ставку?
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Из Твери Леха
1663180908
Просто напросто на кубок пофиг.
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nik55
1663182030
без бразильцев вас будут драть все
Ответить
Spirit_78
1663182176
Не надо было быть ясновидящим, чтобы спрогнозировать удаление Клаудиньо. Плохо, что не успели.
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Fialet
1663189872
Теперь, когда в розыгрыш кубка допустили всякую медиашваль м придумали хрен поймёшь какой формат, турнир вообще стал не интересен..
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