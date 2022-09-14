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    «Не жалею, что не взял лидеров на матч». Семак – после поражения от «Крыльев Советов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» во втором туре группового этапа Кубка России (0:2).

    «Не жалею, что оставил лидеров в Петербурге. У нас не 11 человек в команде, а 20. Все должны получать практику и доказывать, что готовы играть.

    Хотели заменить Клаудиньо до его удаления, но не успели.

    Всегда есть что-то позитивное даже в поражениях. Только после поражений можно расти и крепчать морально. В какой-то степени поражения необходимы команде, чтобы двигаться вперед. Конечно, мы всегда хотим побеждать, но это невозможно. Ничего страшного не случилось», – сказал Семак.

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    Источник: телеграм-канал Гоши Чернова

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1935

      nominum 1 минуту назад

      Да правильно Семак говорит. При нынешнем формате Кубка на первые игры можно и второй состав наигрывать. А когда решающие матчи будут, вот тогда Зеня и брякнет кошельком на стол - пойдёт ва-банк. Кто из ПФЛ перебьёт ставку?

      0
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      Рейтинг: +13615

      playsh 16 минут назад

      Конечно,зафуфло признать,что обфафлялся.Понятно дело,что формат нынешнего Кубка,как турнира,придуман так,что подобные ошибки могут не повлиять на конечный результат.Но именно Кубок когда-то был придуман так,что в финале встречались коллективы,до финала ни кому не проигравшие.Состав Зенюхи,это неуважение к турниру,узаконенное нашими чинами.
      Отдельное спасибо и низкий поклон игрокам Крылышек за своих замечательных Саратовских болельщиков и классного тренера Игоря Осинькина.Спасибо,что утёрли нос газпромовским нуворишам!!!

      0
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      Рейтинг: +1214

      Zenit_Zenit 20 минут назад

      Проиграли по делу. Второй состав не сыгран, это очевидно.
      Ивана винить в голах нельзя.
      Едем дальше.

      1
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      Рейтинг: +13615

      playsh > Zenit_Zenit 12 минут назад

      Удачи,но это сборная солянка,а не второй состав.

      0
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      Рейтинг: +1059

      Сделаны из Дерева 37 минут назад

      Посмеялся физрук и все нормально!

      1
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      Рейтинг: +17076

      paracetamol 41 минуту назад

      Второй состав не сыгран, а несколько старичков пора рассчитать!

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      Рейтинг: +691

      3meeeD 46 минут назад

      Теперь знаешь,если уйдут **** ,будите вы с мясом рубиться в 10 ке

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      Рейтинг: +586

      Красногвардейчик 51 минуту назад

      Береги их Серёжа, без них все увидят какой ты тренер))

      6
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      Рейтинг: +13615

      playsh > Красногвардейчик 11 минут назад

      !!!

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      Рейтинг: +9819

      R_a_i_n 1 час назад

      Тренер-гений Сережа, как ты мог слить? У тебя столько рекордов на тренерском посту! Аааа, бразильцев не было? Ну это другое!

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      Рейтинг: +14

      словно стих > R_a_i_n 36 минут назад

      У тебя три черныша в нападении закончили матч с Зенитом, и то взглотнули в одну калитку. Сриптак без легов даже судьи в фнл не спасут.

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      Рейтинг: +9819

      R_a_i_n > словно стих 21 минуту назад

      Изыди не чистая! Вонь стоит неимоверная!

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      Рейтинг: +17148

      Cleaner 1 час назад

      Эта игра показала ответ на то, ЧТО ЕСТЬ ЗЕНИТ БЕЗ БАБЛА.

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      Рейтинг: +1193

      Hoahin > Cleaner 25 минут назад

      Обычный середняк будет, другой вопрос а кому легче станет от этого? РПЛ?

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      Рейтинг: +9819

      R_a_i_n > Hoahin 19 минут назад

      Возрастёт интерес к чемпионату думаю.

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      Рейтинг: +13615

      playsh > Cleaner 9 минут назад

      Тут даже добавить нечего...

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