«Не жалею, что не взял лидеров на матч». Семак – после поражения от «Крыльев Советов»

Да правильно Семак говорит. При нынешнем формате Кубка на первые игры можно и второй состав наигрывать. А когда решающие матчи будут, вот тогда Зеня и брякнет кошельком на стол - пойдёт ва-банк. Кто из ПФЛ перебьёт ставку?
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» во втором туре группового этапа Кубка России (0:2).
«Не жалею, что оставил лидеров в Петербурге. У нас не 11 человек в команде, а 20. Все должны получать практику и доказывать, что готовы играть.
Хотели заменить Клаудиньо до его удаления, но не успели.
Всегда есть что-то позитивное даже в поражениях. Только после поражений можно расти и крепчать морально. В какой-то степени поражения необходимы команде, чтобы двигаться вперед. Конечно, мы всегда хотим побеждать, но это невозможно. Ничего страшного не случилось», – сказал Семак.
- «Зенит» впервые в сезоне проиграл.
- Петербуржцы – лидеры РПЛ.
- «Крылья Советов» победили «Зенит» дома впервые с 2006 года.