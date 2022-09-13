Член исполкома ФСБГ: «Матч с Россией – последнее, что сейчас нужно Боснии. Сделаю все, чтобы игра не состоялась»

Член исполкома Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич в интервью Dnevni Avaz выступил против проведения товарищеского матча с Россией.

Матч должен состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге.

УЕФА одобрил его проведение.

Судьба встречи определится в октябре.

– Этот матч – последнее, что нам нужно на данный момент. Я не знаю, почему нас выбрали для проведения этого матча.

– Неужели нас выбрали не случайно?

– Согласен, это не случайно. Это не импульс, не... Этот матч нам нужен меньше всего.

Я защищал эту страну своим телом, поэтому сегодня я готов защищать ее словом. Я был первым, кто сказал, что сделаю все, чтобы эта игра не состоялась.

Одно можно сказать наверняка: в данный момент нам все это не нужно. В конце концов, почему мы не могли принять решение о матче с Россией после сентябрьских матчей сборной?