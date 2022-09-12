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    «Самая скучная работа в России». Петржела – о должности тренера «Зенита»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что Сергей Семак не сможет прогрессировать в петербургском клубе.

    «Самая скучная работа в России – быть тренером «Зенита». Жалко Семака, он так и останется на своем уровне.

    Он останется хорошим тренером только для России: еврокубков нет, чемпионат слабый, конкуренции никакой нет.

    Немного жалко, но и забавно», – сказал Петржела.

    • «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 23 очка в 9 турах.
    • Петербуржцы выиграли 4 последних сезона РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.09.2022 23:11
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