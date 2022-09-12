«Самая скучная работа в России». Петржела – о должности тренера «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что Сергей Семак не сможет прогрессировать в петербургском клубе.
«Самая скучная работа в России – быть тренером «Зенита». Жалко Семака, он так и останется на своем уровне.
Он останется хорошим тренером только для России: еврокубков нет, чемпионат слабый, конкуренции никакой нет.
Немного жалко, но и забавно», – сказал Петржела.
- «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 23 очка в 9 турах.
- Петербуржцы выиграли 4 последних сезона РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»