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    Гурцкая: «Зенит» покупает бразильцев не для победы в РПЛ, а чтобы один человек на трибуне кайфовал»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о трансферах «Зенита».

    «Я не согласен, что переподписанием бразильцев «Зенит» перегрел рынок. Рынок большой, но никто не может приблизиться к ним по качеству покупок.

    Я настаиваю на том, что «Зенит» хочет выигрывать так, чтобы один человек на трибуне получил удовольствие от победы и кайфовал. Они, конечно, могут побеждать проще, но они хотят выигрывать и кайфовать, поэтому они покупают качественных иностранцев.

    Это не для того, чтобы стать чемпионом России ― они и без них станут. Малком, Клаудиньо и Вендел нужны для красоты. Это как в Большом театре, когда на балет ты приглашаешь приму, чтобы VIP-зрители были довольны.

    «Зенит» не мог потерять шоу в лице бразильцев, поэтому пришлось платить», — сказал Гурцкая.

    • «Зенит» лидирует в чемпионате России.
    • Петербуржцы выиграли 4 последних сезона РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4256

      ААМ 41 минуту назад

      Слушай, дорогой Гурцкая, не пора ли тебе угомониться!

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      Рейтинг: +484

      Fialet 53 минуты назад

      Что то много этой Гурцкой стало.

      0
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      Рейтинг: +3995

      Spirit_78 1 час назад

      Как же этот персонаж умудрился до сих пор своей желчью не подавиться? Упрекает клуб в том, к чему любой клуб по сути должен стремиться. Купили мастеровитых бразильцев - а надо было кого купить? Каких-нибудь 10 бездарностей в надежде, что хоть кто-то из них "выстрелит", потратив по сути те же деньги?

      1
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      Рейтинг: +934

      сутулая собака и лисы > Spirit_78 38 минут назад

      стремиться к чему? зенит накачан деньгами из газопровода.
      бразильцы куплены по 40 миллионов, когда спартак, цска и локо выкладывают 15-20 максимум за игрока и то раз в десятилетие.
      зенит топ1 клуб по убыткам за это лето, при чём с отрывом и это почти только с зарплат.
      к чему, тут, блин, стремиться нужно?
      конечно, когда ты покупаешь игроков В СТОИМОСТЬ ВСЕГО РОСТОВА, то можно рассказывать, какие качественные и грамотные у клуба покупки.
      стремиться, *****, нужно другим.
      сосать из трубы или бюджета все умеют, поверь, но не всем дозволено это делать столь активно.
      и ладно бы показывали себя в еврокубках, но неееет, 150-200 лямовый состав только и способен выпендриваться у себя в селе (в РПЛ), избивая оренбурги.
      стремиться, ******.

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      Рейтинг: +1824

      lek! 1 час назад

      Такой большой и тупой , ну какой владелец захочет смотреть на убогий футбол своего клуба ? Хозяин барин , понятно деньги , газ , ваз , маз , краз ))) и тд достояние страны. Ну Мы их все равно не увидим , хоть посмотрим на красивые матчи и голы .
      Вот другим бы так рисковать , покупать одного двух качественных , чем человек 8 хлама. Как по мне Чемпионат стал зрелищным , не ставят автобусы , много забивают. Хоть и проиграл вчера Оренбург , он не садился в оборону молодцы. Может после этого и теле трансляции продавать начнете )

      1
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      Рейтинг: +25684

      vladimir-7 > lek! 9 минут назад

      ... хоть посмотрим на красивые матчи и голы, особенно, в еврокубках.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5684

      Павелий 2 часа назад

      Теперь ещё понятно, для чего нужно FanID: чтобы искать тех, кто не согласен с мечтой Миллера. Т.е. он согласен ради второй звезды кусающегося середняка угробить весть российский футбол.

      4
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      Рейтинг: +23241

      DOCTOR PENALTY > Павелий 1 час назад

      А ещё понятно, почему у Глушакова карьера резко пошла на спад - нехер было выпускать самогон под названием Миллеровка.)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +187

      НикКин 2 часа назад

      Какая красота это все игроки среднего уровня вы о чем вообще говорите

      1
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      Рейтинг: +2230

      АЛЕКС 58 2 часа назад

      Папа мюллер кайфовал,когда две газовые команды устраивали шоу под названием-Зенит круче всех!!!

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      Рейтинг: +123

      $c@R > АЛЕКС 58 28 минут назад

      Свешайте мне пожалуйста три пенальти!
      За сезон?
      За матч.
      Молчали бы.

      0
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      Рейтинг: +579

      somn 2 часа назад

      Это он после литра выпитого сказал?

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      Рейтинг: +196

      Genchik92 > somn 2 часа назад

      потом со стула падают всякие

      1
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