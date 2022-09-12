Гурцкая: «Зенит» покупает бразильцев не для победы в РПЛ, а чтобы один человек на трибуне кайфовал»

Слушай, дорогой Гурцкая, не пора ли тебе угомониться!
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о трансферах «Зенита».
«Я не согласен, что переподписанием бразильцев «Зенит» перегрел рынок. Рынок большой, но никто не может приблизиться к ним по качеству покупок.
Я настаиваю на том, что «Зенит» хочет выигрывать так, чтобы один человек на трибуне получил удовольствие от победы и кайфовал. Они, конечно, могут побеждать проще, но они хотят выигрывать и кайфовать, поэтому они покупают качественных иностранцев.
Это не для того, чтобы стать чемпионом России ― они и без них станут. Малком, Клаудиньо и Вендел нужны для красоты. Это как в Большом театре, когда на балет ты приглашаешь приму, чтобы VIP-зрители были довольны.
«Зенит» не мог потерять шоу в лице бразильцев, поэтому пришлось платить», — сказал Гурцкая.
- «Зенит» лидирует в чемпионате России.
- Петербуржцы выиграли 4 последних сезона РПЛ.