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  • Гурцкая: «Зенит» покупает бразильцев не для победы в РПЛ, а чтобы один человек на трибуне кайфовал»

Гурцкая: «Зенит» покупает бразильцев не для победы в РПЛ, а чтобы один человек на трибуне кайфовал»

12 сентября 2022, 14:02
46

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о трансферах «Зенита».

«Я не согласен, что переподписанием бразильцев «Зенит» перегрел рынок. Рынок большой, но никто не может приблизиться к ним по качеству покупок.

Я настаиваю на том, что «Зенит» хочет выигрывать так, чтобы один человек на трибуне получил удовольствие от победы и кайфовал. Они, конечно, могут побеждать проще, но они хотят выигрывать и кайфовать, поэтому они покупают качественных иностранцев.

Это не для того, чтобы стать чемпионом России ― они и без них станут. Малком, Клаудиньо и Вендел нужны для красоты. Это как в Большом театре, когда на балет ты приглашаешь приму, чтобы VIP-зрители были довольны.

«Зенит» не мог потерять шоу в лице бразильцев, поэтому пришлось платить», — сказал Гурцкая.

  • «Зенит» лидирует в чемпионате России.
  • Петербуржцы выиграли 4 последних сезона РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Гурцкая Тимур
Комментарии (46)
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somn
1662981890
Это он после литра выпитого сказал?
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АЛЕКС 58
1662982338
Папа мюллер кайфовал,когда две газовые команды устраивали шоу под названием-Зенит круче всех!!!
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Павелий
1662983747
Теперь ещё понятно, для чего нужно FanID: чтобы искать тех, кто не согласен с мечтой Миллера. Т.е. он согласен ради второй звезды кусающегося середняка угробить весть российский футбол.
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lek!
1662986209
Такой большой и тупой , ну какой владелец захочет смотреть на убогий футбол своего клуба ? Хозяин барин , понятно деньги , газ , ваз , маз , краз ))) и тд достояние страны. Ну Мы их все равно не увидим , хоть посмотрим на красивые матчи и голы . Вот другим бы так рисковать , покупать одного двух качественных , чем человек 8 хлама. Как по мне Чемпионат стал зрелищным , не ставят автобусы , много забивают. Хоть и проиграл вчера Оренбург , он не садился в оборону молодцы. Может после этого и теле трансляции продавать начнете )
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Spirit_78
1662987616
Как же этот персонаж умудрился до сих пор своей желчью не подавиться? Упрекает клуб в том, к чему любой клуб по сути должен стремиться. Купили мастеровитых бразильцев - а надо было кого купить? Каких-нибудь 10 бездарностей в надежде, что хоть кто-то из них "выстрелит", потратив по сути те же деньги?
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ААМ
1662989159
Слушай, дорогой Гурцкая, не пора ли тебе угомониться!
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Romeo 123
1662992387
Достала уже эта Тамара гурцкая
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upiter622
1662993099
А хто это такая?
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Давид59
1662994319
Хмм, что-то в этом есть. Я тут же вспомнил о "театре для одного зрителя" в Геленджике
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нБратишка
1662996611
По себе судит.
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