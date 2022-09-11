Баринов: «Игрокам «Локомотива» стыдно смотреть друг другу в глаза»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал поражение от «Факела» (0:2) в девятом туре РПЛ.

— Какая сейчас атмосфера в раздевалке?

— Да никакая. Все поникшие. Нужна победа, любая победа. Надеюсь, что‑то изменится.

— Вы подходили к активу на трибунах после финального свистка. Что сказали друг другу?

— Тяжелый разговор. Я их понимаю. На правах капитана извинился. Стыдно всей команде, стыдно друг другу в глаза смотреть.