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    Баринов: «Игрокам «Локомотива» стыдно смотреть друг другу в глаза»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал поражение от «Факела» (0:2) в девятом туре РПЛ.

    — Какая сейчас атмосфера в раздевалке?

    — Да никакая. Все поникшие. Нужна победа, любая победа. Надеюсь, что‑то изменится.

    — Вы подходили к активу на трибунах после финального свистка. Что сказали друг другу?

    — Тяжелый разговор. Я их понимаю. На правах капитана извинился. Стыдно всей команде, стыдно друг другу в глаза смотреть.

    • У «Локомотива» 3 поражения подряд.
    • «Локомотив» идет в таблице 11-м.
    • Баринов – воспитанник «Локомотива».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +714

      г.Онега 12 минут назад

      бежать ему надо как в свое время смолов

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      Рейтинг: +5412

      Красногорск_Фан > г.Онега 5 минут назад

      Все адекваты Локо были искренне рады когда он свалил. Поскольку вы не в курсе похождений Смолова- Юмашева то напомню что в Локо он попал после того начал в Краснодаре бухать , разбил тачилу в хлам и на нем поставил Галицкий крест. И его ЮПС взял по доброте душевной. Исключительно. В Локомотиве он отъелся, съездил в аренду не сильно напрягаясь понежился на солнышке в Испании и свалил на первое же предложение получше. Как то животное из басни что и желудей поела и дуб подрыла.

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      Рейтинг: +1310

      balam 37 минут назад

      с днем рожденья,ушлепок

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