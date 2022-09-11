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    Чимаев задушил Холланда на третьей минуте боя

    Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев провел бой в рамках UFC 279 против американца Кевина Холланда.

    Чимаев победил удушающим приемом в первом раунде. Бой продлился 2 минуты 13 секунд.

    • Статистика Чимаева в ММА – 12 побед и 0 поражений.
    • Изначально Чимаев должен был драться с американцем Нейтаном Диасом в главном бое вечера, однако провалил взвешивание и вынужден был бороться с Холландом.
    • Перед боем Чимаев и Холланд устроили стычку. Из-за нее отменили традиционную пресс-конференцию.

    Источник: Бомбардир.ру

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