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    Президент Ла Лиги Тебас намерен подать в УЕФА жалобу на АПЛ

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о своих планах пожаловаться на английскую Премьер-лигу.

    Он собирается обратиться в УЕФА из-за чрезмерных трат клубов АПЛ на трансферы.

    «Доходы Премьер-лиги в 1,8 раза больше, чем у Ла Лиги или Бундеслиги, но расходы на трансферы в 20 раз больше, чем у испанской лиги, которая имеет очень хороший финансовый контроль. Что-то тут нечисто», – сказал Тебас.

    • Общие расходы клубов АПЛ во время летнего ТО превысили 2 миллиардов фунтов.
    • Траты команд Ла Лиги – 404 миллиона фунтов.

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    Источник: Yahoo

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +133

      CatMatros 3 часа назад

      Расходы АПЛ в это ТО 2 млрд.
      Расходы Ла Лиги 400 млн.
      Разница в 5 раз, а не в 20.
      Что несет этот Тебас?
      Плюс ко всему прочему на правах за трансляции АПЛ получает намного большие деньги чем Ла Лига,что задокументировано и подтверждено неоднократно.

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      Рейтинг: +1870

      Maxi_7 4 часа назад

      На самом деле что касается середняков и аутсайдеров, которые тратят огромные суммы, то они это могут себе позволить, так как в АПЛ более справедливые выплаты от телеправ, где нет такой огромной разницы между первой и последней командой в чемпионате, по сравнению с той же Ла Лигой, где немного добавили в пользу середняков в последние годы, но в целом всё равно вся прибыль в основном в руках Реала и Барсы с Атлетико, которые и могут позволять себе дорогие "игрушки".
      Но вот что касается отдельно взятых клубов - таких как МЮ и Арсенал, которые не выигрывают ничего в последние годы, не попадают в ЛЧ, при этом тратят под 200 млн. каждое ТО... вот это действительно странно и напрашивается логичный вопрос - откуда деньги?

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      Рейтинг: +2114

      LOKOfanatik19 > Maxi_7 3 часа назад

      Контракты друг мой контракты, они намного больше чем в Испании. Нету у того же Арсенала и МЮ богатеньких шейхов владельцев.... И никто не применяет никакие рычаги, пусть Тебас у себя разберется. если условный Атлетик бы делал рычаги, ему вряд ли это зачли.

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      Рейтинг: +1870

      Maxi_7 > LOKOfanatik19 3 часа назад

      Контракты кого с кем? Телеправа это и есть контракты. А если ты про рекламные, то у Реала с Барсой явно они больше, чем у того же Арсенала. Только тратят команды почему-то одинаково, хотя Реал победитель Ла Лиги и ЛЧ.
      Шейхов у Арсенала и МЮ нет, зато есть не менее богатые владельцы, которые могут вкидывать бабло в обход ФФП через левые схемы.

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      Рейтинг: +167

      НикКин 4 часа назад

      Да пора уже судить и Уефа и Фифа там еще еще тот криминал если копнуть поглубже

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