Президент Ла Лиги Тебас намерен подать в УЕФА жалобу на АПЛ

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о своих планах пожаловаться на английскую Премьер-лигу.
Он собирается обратиться в УЕФА из-за чрезмерных трат клубов АПЛ на трансферы.
«Доходы Премьер-лиги в 1,8 раза больше, чем у Ла Лиги или Бундеслиги, но расходы на трансферы в 20 раз больше, чем у испанской лиги, которая имеет очень хороший финансовый контроль. Что-то тут нечисто», – сказал Тебас.
- Общие расходы клубов АПЛ во время летнего ТО превысили 2 миллиардов фунтов.
- Траты команд Ла Лиги – 404 миллиона фунтов.
Источник: Yahoo