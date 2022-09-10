Президент Ла Лиги Тебас намерен подать в УЕФА жалобу на АПЛ

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о своих планах пожаловаться на английскую Премьер-лигу.

Он собирается обратиться в УЕФА из-за чрезмерных трат клубов АПЛ на трансферы.

«Доходы Премьер-лиги в 1,8 раза больше, чем у Ла Лиги или Бундеслиги, но расходы на трансферы в 20 раз больше, чем у испанской лиги, которая имеет очень хороший финансовый контроль. Что-то тут нечисто», – сказал Тебас.