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    Новые владельцы «Челси» предлагали Тухелю играть с 11 полевыми футболистами (The Athletic)

    Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель считает новое руководство клуба некомпетентным.

    В этом году Роман Абрамович продал лондонскую команду американцу Тодду Боли и его партнерам.

    Новые владельцы «Челси» предлагали немецкому специалисту использовать тактическую схему 4-4-3 с 11 полевыми футболистами.

    Во время предсезонной подготовки Тухель решил прекратить встречи с руководителями, отправляя на них своего агента.

    Также тренер был недоволен летней трансферной кампанией – он просил подписать четырех игроков, но в итоге никого из них не купили.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 10:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +105

      Таврида 9 минут назад

      "использовать тактическую схему 4-4-3". Сильно, можно еще схему "тройка-семерка-туз" посоветовать..

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      Рейтинг: +612

      Mityai90 16 минут назад

      Ребята футболы перепутали, это что-то из американского))

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