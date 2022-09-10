Новые владельцы «Челси» предлагали Тухелю играть с 11 полевыми футболистами (The Athletic)

Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель считает новое руководство клуба некомпетентным.

В этом году Роман Абрамович продал лондонскую команду американцу Тодду Боли и его партнерам.

Новые владельцы «Челси» предлагали немецкому специалисту использовать тактическую схему 4-4-3 с 11 полевыми футболистами.

Во время предсезонной подготовки Тухель решил прекратить встречи с руководителями, отправляя на них своего агента.

Также тренер был недоволен летней трансферной кампанией – он просил подписать четырех игроков, но в итоге никого из них не купили.