Роналду отреагировал на смерть королевы Елизаветы II

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

«Семь лет карьеры я провел в АПЛ, сейчас идет мой восьмой сезон в Англии. Все эти годы я чувствовал бесконечную любовь Великобритании к своей королеве и ощущал, как Ее Величество была важна и всегда будет для британского народа.

Я отдаю дань уважения ее памяти и скорблю об этой невосполнимой потере вместе со страной, которую я научился называть домом.

Мои мысли и молитвы с Королевской семьей», – написал португалец в соцсетях.