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    Роналду отреагировал на смерть королевы Елизаветы II

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

    «Семь лет карьеры я провел в АПЛ, сейчас идет мой восьмой сезон в Англии. Все эти годы я чувствовал бесконечную любовь Великобритании к своей королеве и ощущал, как Ее Величество была важна и всегда будет для британского народа.

    Я отдаю дань уважения ее памяти и скорблю об этой невосполнимой потере вместе со страной, которую я научился называть домом.

    Мои мысли и молитвы с Королевской семьей», – написал португалец в соцсетях.

    • Королева умерла в четверг в возрасте 96 лет.
    • Елизавета II правила Великобританией более 70 лет – с февраля 1952 года.
    • В связи с ее смертью АПЛ перенесла 7-й тур.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1868

      Maxi_7 14 минут назад

      Каков лицемер))

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