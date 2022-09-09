Роналду отреагировал на смерть королевы Елизаветы II

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.
«Семь лет карьеры я провел в АПЛ, сейчас идет мой восьмой сезон в Англии. Все эти годы я чувствовал бесконечную любовь Великобритании к своей королеве и ощущал, как Ее Величество была важна и всегда будет для британского народа.
Я отдаю дань уважения ее памяти и скорблю об этой невосполнимой потере вместе со страной, которую я научился называть домом.
Мои мысли и молитвы с Королевской семьей», – написал португалец в соцсетях.
- Королева умерла в четверг в возрасте 96 лет.
- Елизавета II правила Великобританией более 70 лет – с февраля 1952 года.
- В связи с ее смертью АПЛ перенесла 7-й тур.
Источник: «Бомбардир»