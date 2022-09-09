Власти Катара запретили болельщикам ввозить алкоголь в страну во время ЧМ-2022

Болельщики, которые отправятся на чемпионат мира в Катар, не смогут привезти с собой алкогольные напитки.

Власти страны примут специальные меры, чтобы этот запрет не удалось обойти.

«Думаю, провоз алкоголя в багаже будет запрещен. В стране будут организованы специальные места, где алкоголь будет продаваться», – сказал глава национального комитета по безопасности Джассим Абдулрахим Аль Сайед.

Сообщалось, что на катарском мундиале пиво не будут продавать во время матчей.