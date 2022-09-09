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    Власти Катара запретили болельщикам ввозить алкоголь в страну во время ЧМ-2022

    Болельщики, которые отправятся на чемпионат мира в Катар, не смогут привезти с собой алкогольные напитки.

    Власти страны примут специальные меры, чтобы этот запрет не удалось обойти.

    «Думаю, провоз алкоголя в багаже будет запрещен. В стране будут организованы специальные места, где алкоголь будет продаваться», – сказал глава национального комитета по безопасности Джассим Абдулрахим Аль Сайед.

    Сообщалось, что на катарском мундиале пиво не будут продавать во время матчей.

    • ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: ESPN

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