Власти Катара запретили болельщикам ввозить алкоголь в страну во время ЧМ-2022

Болельщики, которые отправятся на чемпионат мира в Катар, не смогут привезти с собой алкогольные напитки.
Власти страны примут специальные меры, чтобы этот запрет не удалось обойти.
«Думаю, провоз алкоголя в багаже будет запрещен. В стране будут организованы специальные места, где алкоголь будет продаваться», – сказал глава национального комитета по безопасности Джассим Абдулрахим Аль Сайед.
Сообщалось, что на катарском мундиале пиво не будут продавать во время матчей.
- ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.
Источник: ESPN