Стали известны подробности увольнения Тухеля из «Челси»

Томас Тухель был шокирован решением руководства «Челси» отправить его в отставку с поста главного тренера.

В среду утром немец приехал на клубную базу, чтобы провести тренировку, где ему сообщили об увольнении.

49-летний специалист просил дать ему время на исправление ситуации, но получил отказ.

Тухель возглавлял «Челси» с января 2021 года.

Он выиграл с командой Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Сообщалось, что тренер получит 13 миллионов фунтов компенсации.

Почему «Челси» уволил Томаса Тухеля: это из-за разногласий с руководством, игроками и отказа покупать Роналду