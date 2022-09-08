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    Стали известны подробности увольнения Тухеля из «Челси»

    Томас Тухель был шокирован решением руководства «Челси» отправить его в отставку с поста главного тренера.

    В среду утром немец приехал на клубную базу, чтобы провести тренировку, где ему сообщили об увольнении.

    49-летний специалист просил дать ему время на исправление ситуации, но получил отказ.

    • Тухель возглавлял «Челси» с января 2021 года.
    • Он выиграл с командой Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
    • Сообщалось, что тренер получит 13 миллионов фунтов компенсации.

    Почему «Челси» уволил Томаса Тухеля: это из-за разногласий с руководством, игроками и отказа покупать Роналду

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    Источник: The Sun

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