«Челси» ищет способ доставить деньги «Динамо» за Захаряна. Игрок должен перейти зимой

Инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков раскрыл ситуацию с трансфером полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси». Идет работа.

«У «Динамо» и «Челси» сейчас джентльменское соглашение, которое они хотят в ближайшие недели оформить на бумаге. В ближайшие месяцы или недели поступят деньги на счета «Динамо», и Захарян зимой уедет.

«Челси» ищет путь, как доставить деньги. Это должно произойти до зимы. Даю 85-90 процентов, что найдут способ. Вариантов достаточно. У всех сторон есть желание осуществить сделку», – сказал Панков.