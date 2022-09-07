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    «Челси» ищет способ доставить деньги «Динамо» за Захаряна. Игрок должен перейти зимой

    Инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков раскрыл ситуацию с трансфером полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси». Идет работа.

    «У «Динамо» и «Челси» сейчас джентльменское соглашение, которое они хотят в ближайшие недели оформить на бумаге. В ближайшие месяцы или недели поступят деньги на счета «Динамо», и Захарян зимой уедет.

    «Челси» ищет путь, как доставить деньги. Это должно произойти до зимы. Даю 85-90 процентов, что найдут способ. Вариантов достаточно. У всех сторон есть желание осуществить сделку», – сказал Панков.

    • «Челси» не смог купить Захаряна летом из-за невозможности оплатить сделку.
    • В «Динамо» допустили, что трансфер состоится зимой.
    • Однако генеральный директор «Динамо» сообщил, что вопрос с трансфером Захаряна в «Челси» закрыт.

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    Источник: ютуб-канал Глеба Чернявского

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +97954

      zigbert 3 часа назад

      Сейчас в Челси и без этого напряженная обстановка. Пожалуй им будет не до Захаряна.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      mama1991 3 часа назад

      захарян))))) ща как найдут деньги, и у полицаев попрет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Павлюченко9 5 часов назад

      Все это утка тоесть неправда

      1
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      Рейтинг: +3075

      FRZZ 6 часов назад

      Задолбали уже с этим Захаряном, хватить писать вранье, не нужен он Челси, и точка.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2217

      АЛЕКС 58 7 часов назад

      В Англии столько русских англичан,работающих в России,а деньги,недвижимость хранящие в Англии. Не дадут в долг Динамо?

      0
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      Рейтинг: +3129

      acor94 8 часов назад

      В чемодан и морем)) в мире кончилась наличка?

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      Рейтинг: +25412

      JTherry > acor94 4 часа назад

      на чем доставлять по морю, арестованы все яхты миллиардеров... да и Тухеля уволили, скоро Челси будет играть в Чемпионшипе...)

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