Холанд – самый молодой игрок, забивший 25 голов в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанд сделал дубль в матче с «Севильей» (4:0) в Лиге чемпионов.

Норвежец стал самым молодым игроком, забившим 25 мячей в турнире.

Холанд достиг этой отметки в возрасте 22 лет и 47 дней. Он превзошел достижение Килиана Мбаппе, который забил первые 25 мячей в Лиге чемпионов в возрасте 22 лет и 80 дней.