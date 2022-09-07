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    Холанд – самый молодой игрок, забивший 25 голов в Лиге чемпионов

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанд сделал дубль в матче с «Севильей» (4:0) в Лиге чемпионов.

    Норвежец стал самым молодым игроком, забившим 25 мячей в турнире.

    Холанд достиг этой отметки в возрасте 22 лет и 47 дней. Он превзошел достижение Килиана Мбаппе, который забил первые 25 мячей в Лиге чемпионов в возрасте 22 лет и 80 дней.

    • Эрлинг забил 12 голов в 8 матчах за английский клуб.
    • 22-летний Холанд перешeл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии».
    • Клуб АПЛ заплатил за него 60 миллионов евро.

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    Источник: ESPN

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