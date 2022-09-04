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  • ⚡ РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Спартаком» и вышел в единоличные лидеры

⚡ РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Спартаком» и вышел в единоличные лидеры

4 сентября 2022, 21:59
261

Закончился центральный матч 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Петербуржцы выиграли со счетом 2:1.

На гол Александра Соболева в первом тайме «Зенит» ответил забитыми мячами Деяна Ловрена и Андрея Мостового во второй половине встречи.

«Зенит» набрал 20 очков и вышел в единоличные лидеры, опережая ЦСКА и «Краснодар» на три очка. «Спартак» занимает пятое место (16 очков).

Россия. РПЛ. 8-й тур

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Соболев, 21; 1:1 – Ловрен, 48; 1:2 – Мостовой, 60.

Спартак: Максименко, Денисов (Рыбус, 63), Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов (Умяров, 52), Мартинс (Пруцев, 64), Зобнин, Игнатов (Кейта, 52), Промес, Соболев (Николсон, 71).

Зенит: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой (Сергеев, 66), Барриос, Вендел (Алип, 90+5), Малком (Бакаев, 81), Кассьерра.

Предупреждения: Промес, 42; Рыбус, 90 – Вендел, 42; Родригао, 62.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Комментарии (261)
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Toomans
1662318418
Спасибо обеим командам за игру - было жарко)За наших горд - волевая победа на чужом поле дорогого стоит! Кузяев - топище! Вендел - крутое приобретение! Барриос - со времен Игоря Денисова в чемпионате не знаю лучше. После третьего удара Мостового сказал, что он забьет сегодня и не прогадал) Гол Спартака понравился, центрдефы Зенита проглядели момент. Считаю игру достаточно равной за исключением ударов по воротам - тут Зенит просто буквально съел Спартак, что странно для домашней арены москвичей. Объективно, по результату Зенит был сильнее.
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Вомбат
1662318516
Болельщиков из Петербурга поздравляю с заслуженной победой нашей команды! Такого преимущества Зенита я не ожидал. В игре Зенита был один явный недостаток - реализация моментов. А вот Спартак разочаровал. Настрой на эту игру у красно-белых был, как на рядовой матч - как на Крылья или Торпедо. Особенно удивило то, что Промес был никакой. Трусил потихоньку как на тренировке. Понравился только Мартинс, так именно он потянул мышцу. Здоровья ему! Чтобы обошлось без надрыва.
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ilichkadr
1662318557
Зенит с победой! Отодрали хряков на классе, но виноват в поражении естественно судья. Два удара в створ ворот у Спартака это нет слов............ P.S. Вендел это просто супер!!!! Такой отдачи от игрока не видел давно!!!
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JTherry
1662318706
Макси две банки сглотнул, что от Ловрена, что от Мостового...(( много ошибок в защите, да и в атаке мало креатива, единственный гол Соболева, конечно, хорош, но его мало для победы над зенитом... Промес, Кейта и Шамар слабо сыграли... в общем - работать и работать, есть куда расти... а в остальных играх нельзя терять очки...
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Mariner
1662318862
Хотел бы сказать, что изи, но нет. Но только из-за самих себя! Должны были решить всё в первом тайме - там моментов было на все 1:5! Подкачала реализация и везение. А спарточок как был дном, так и остаётся, и все разговоры, про самую бьющую команду и т.п. - ни о чём. Всех с победой! )
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slavа0508
1662319480
Остаётся только поздравить Питер с заслуженной победой ...Ну а нам верить что команда будет строится и усиливаться сильными игроками .....
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oyabun
1662320625
Ожидаемая победа Зенита. Ну как не старайся, а состав у СБГ значительно сильнее. А у нас традиционно слабая оборона. И ещё повезло, что в первом тайме ничего не залетело. Особенно показателен был второй гол Зенита, когда защита Спартака только наблюдала как Мостовой выходит на удобную для себя позицию и без всяких помех, как на тренировке, спокойно забивает гол.
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житель СПб
1662324068
Вперед, за Питер! Поздравляю всех болельщиков Зенита!
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GoldPlayFIFARus9
1662333930
С такой игрой Спартаку даже не стоит заикаться о чемпионстве. Без судей ничего не могут, уж сколько лет они душили Зенит, а тут даже придраться не к чему. Московское судейство нас не страшит!
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Kollljan
1662356361
Бывают матчи, когда мяч в ворота не идёт. У Зенита, как раз, был такой матч. Из 22 ударов по спартаковским воротам, зашло только два. Будем надеяться, что в следующем матче прорвёт и Зенит накидает сопернику полную авоську.
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