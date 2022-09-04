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    ⚡ РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Спартаком» и вышел в единоличные лидеры

    Закончился центральный матч 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Петербуржцы выиграли со счетом 2:1.

    На гол Александра Соболева в первом тайме «Зенит» ответил забитыми мячами Деяна Ловрена и Андрея Мостового во второй половине встречи.

    «Зенит» набрал 20 очков и вышел в единоличные лидеры, опережая ЦСКА и «Краснодар» на три очка. «Спартак» занимает пятое место (16 очков).

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Соболев, 21; 1:1 – Ловрен, 48; 1:2 – Мостовой, 60.

    Спартак: Максименко, Денисов (Рыбус, 63), Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов (Умяров, 52), Мартинс (Пруцев, 64), Зобнин, Игнатов (Кейта, 52), Промес, Соболев (Николсон, 71).

    Зенит: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой (Сергеев, 66), Барриос, Вендел (Алип, 90+5), Малком (Бакаев, 81), Кассьерра.

    Предупреждения: Промес, 42; Рыбус, 90 – Вендел, 42; Родригао, 62.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.09.2022 21:59
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    Комментарии239
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      Рейтинг: +600

      FС Spаrtак 58 минут назад

      сразу видно умалешенных болел зенита на этом сайте.гавно из пасти льется рекой.и вы считаете тут себя нормальными скажите?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2459

      Ruryu 1 час назад

      Спартак играл трусливо и слабо. Зенит с такой реализацией,не станет чемпионом. Думаю, кто-то найдет ключики,к такому Питеру. Так что,не стоит раньше времени праздновать. Тут, кто-то "гонит" на Зенит,что типа "сборная Бразилии",так забили не латиносы. Да и какая разница,кто играл у них,главное,КАК ИГРАЛА наша команда,а она,отделалась. Печально,но интересно,что дальше будет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +155

      $c@R 2 часа назад

      Свинарня, чё с ипалом? Уже не шампиёны?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      Romeo 123 3 часа назад

      Всё сказка закончилась, спартаг уже не чемпион , рано в себя поверели

      2
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      Рейтинг: +1379

      jek718875 3 часа назад

      Почему в чемпионате РПЛ играет бразильский СЕНИТ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +71

      Аvеngеr > jek718875 2 часа назад

      Патамучта в Спатраке тренер Абасраль.

      3
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      Рейтинг: +5760

      GoldPlayFIFARus9 3 часа назад

      С такой игрой Спартаку даже не стоит заикаться о чемпионстве. Без судей ничего не могут, уж сколько лет они душили Зенит, а тут даже придраться не к чему. Московское судейство нас не страшит!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +600

      FС Spаrtак > GoldPlayFIFARus9 57 минут назад

      погоди свалят бразильцы с зенита поиграв еще год два без евкрокубков посмотрим потом как ты запоешь тут

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      Рейтинг: +5654

      Павелий 5 часов назад

      Ещё стоит заметить, что только сейчас Зенит сравнялся со Спартаком по числу забитых мячей.

      0
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      Рейтинг: +71

      Аvеngеr > Павелий 2 часа назад

      Пропущенные посмотри, доцент из ПНД номер 3. (стишок)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17251

      житель СПб 6 часов назад

      Вперед, за Питер! Поздравляю всех болельщиков Зенита!

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      Рейтинг: +9707

      R_a_i_n > житель СПб 5 часов назад

      Ты хотел сказать вперёд за Бразилию)))

      3
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      Рейтинг: +71

      Аvеngеr > R_a_i_n 1 час назад

      За Нидерланды (Гоппандию низзяя) Промеса мозьно

      0
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      Рейтинг: +790

      Krics 7 часов назад

      Бариос

      2
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      Рейтинг: +790

      Krics 7 часов назад

      Но Бартом клоун ещё тот,ихмо

      0
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