⚡ РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Спартаком» и вышел в единоличные лидеры

Закончился центральный матч 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Петербуржцы выиграли со счетом 2:1.

На гол Александра Соболева в первом тайме «Зенит» ответил забитыми мячами Деяна Ловрена и Андрея Мостового во второй половине встречи.

«Зенит» набрал 20 очков и вышел в единоличные лидеры, опережая ЦСКА и «Краснодар» на три очка. «Спартак» занимает пятое место (16 очков).

Россия. РПЛ. 8-й тур

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Соболев, 21; 1:1 – Ловрен, 48; 1:2 – Мостовой, 60.

Спартак: Максименко, Денисов (Рыбус, 63), Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов (Умяров, 52), Мартинс (Пруцев, 64), Зобнин, Игнатов (Кейта, 52), Промес, Соболев (Николсон, 71).

Зенит: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой (Сергеев, 66), Барриос, Вендел (Алип, 90+5), Малком (Бакаев, 81), Кассьерра.

Предупреждения: Промес, 42; Рыбус, 90 – Вендел, 42; Родригао, 62.

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