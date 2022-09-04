Сафонов рассказал, что стало для него отдушиной после отстранения от еврокубков

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о чувствах на фоне отстранения России от еврокубков.
«Естественно, мы смотрим, как играются еврокубки, видим это по телевизору. Нам безумно хочется играть там. И есть какая-то отдушина именно в Кубке России, в групповом этапе. Меня лично радует, что есть много игр. У ребят есть шанс проявить себя, показать. У всех футболистов есть практика. Я вижу только плюсы в этом», – сказал Сафонов.
- Сборная России и российские клубы отстранены от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
- Также у России отняли право провести финал ЛЧ сезона-2021/22.
- Легионерам РПЛ разрешалось прерывать контракты с клубами.
Источник: Metaratings