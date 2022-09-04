Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Сафонов рассказал, что стало для него отдушиной после отстранения от еврокубков

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о чувствах на фоне отстранения России от еврокубков.

    «Естественно, мы смотрим, как играются еврокубки, видим это по телевизору. Нам безумно хочется играть там. И есть какая-то отдушина именно в Кубке России, в групповом этапе. Меня лично радует, что есть много игр. У ребят есть шанс проявить себя, показать. У всех футболистов есть практика. Я вижу только плюсы в этом», – сказал Сафонов.

    • Сборная России и российские клубы отстранены от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
    • Также у России отняли право провести финал ЛЧ сезона-2021/22.
    • Легионерам РПЛ разрешалось прерывать контракты с клубами.

    Новости по теме
    ⚽ РПЛ. «Крылья Советов» примут ЦСКА, «Спартак» – «Зенит» 3
    «Нам неправильно задумываться о титуле». Сафонов – о лидерстве «Краснодара» 1
    Агент: «Олусегун мог уйти в топ-клуб Франции, но решил остаться в «Краснодаре» 2
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2022 11:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11