Сафонов рассказал, что стало для него отдушиной после отстранения от еврокубков

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о чувствах на фоне отстранения России от еврокубков.

«Естественно, мы смотрим, как играются еврокубки, видим это по телевизору. Нам безумно хочется играть там. И есть какая-то отдушина именно в Кубке России, в групповом этапе. Меня лично радует, что есть много игр. У ребят есть шанс проявить себя, показать. У всех футболистов есть практика. Я вижу только плюсы в этом», – сказал Сафонов.