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  • Поражение «Интера» в дерби Милана, победа «Барсы» над «Севильей»: чего ждать от этих выходных

Поражение «Интера» в дерби Милана, победа «Барсы» над «Севильей»: чего ждать от этих выходных

2 сентября 2022, 14:55

Привет, это Илья Егоров, «Бомбардир». Итак, пятница, и мы снова встретились тут. Впереди – выходные и масса классных футбольных матчей.

А какие главные события произойдут и на что можно поставить – об этом мы сейчас и поговорим.

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«Милан» победит «Интер» в дерби

Статистика последних пяти миланских дерби:

  • Шесть побед «Интера»;
  • Две ничьих;
  • Две победы «Милана».

Сейчас команда Стефано Пиоли смотрится чуть слаженнее. У «Интера» есть кадровые проблемы: не сыграет Лукаку, под вопросом участие Бастони из-за простуды. Это делает атаку и оборону «Интера» чуть уязвимее.

В то же время у «Милана» таких проблем нет. Сейчас он показывает более стабильную игру, так что в дерби «Милан» будет явно фаворитом встречи.

Победа «Милана» – за 2.80

«Арсенал» останется на вершине таблицы

В этом году у Микеля Артеты наконец-то получается доминировать: «Арсенал» – единственная команда со 100-процентным результатом после пяти туров. Артета объясняет это адаптацией молодых игроков к своим главным требованиям: непрерывный прессинг, много креатива, постоянные передачи, чтобы придавать игре скорости. Сейчас это одна из самых динамичных команд.

Но в шестом туре «Арсенал» сыграет против «Манчестер Юнайтед», и даже в плохом состоянии «МЮ» – всегда непростой соперник. Но сейчас «Арсенал кажется фаворитом в этой встрече. У «Манчестер Юнайтед» сейчас нет мощного бомбардира, некоторые проблеме в центре поля. Для интенсивного футбола Артеты это плюс.

Коэффициент на победу «Арсенала» составляет 2.65, «МЮ» – 2.60

«Спартак» – «Зенит»? Хм, здесь все понятно, хоть матч и очень интересный

«Спартак» не обыгрывал «Зенит» уже восемь встреч подряд во всех турнирах. Клуб бывал в разном состоянии – и организованный, и не очень – но «Зенит» всегда оказывался сильнее.

Сейчас ситуации +– одинаковые: куражный «Спартак» при Абаскале, набравший много очков на старте и преобразившийся в лучшую сторону, против хорошо сыгранного «Зенита». Сила номинальных гостей именно в этом: «Зенит» знает, как играть против атакующих команд.

Думаю, перевес будет не особо сильных, но «Зенит» должен победить в этой встрече.

Победа «Спартака» оценивается в 3.80

«Эвертон» задумается об увольнении Лэмпарда – этому поспособствует поражение в дерби

У Юргена Клоппа был не лучший старт сезона, который он разбил оглушительной победой над «Борнмутом» 9:0. С другой стороны, у «Эвертона» все очень плохо: два поражения и три ничьих подряд, которые случились с соперниками хуже по классу. Следующая игра – дерби с «Ливерпулем», с которым не получалось хорошо играть очень давно: в последний раз «Эвертон» обыгрывал этого соперника в 2010 году.

Сейчас – матч, к которому «Эвертон» подходит не в лучшей форме.

После увольнения Скотта Паркера из «Борнмута» Юрген Клопп респектанул своему руководству, что защищен от увольнения даже после нескольких неудачных матчей. Лэмпарду, возможно, не поможет это – в Англии пишут, что боссы «Эвертона» по-настоящему задумаются о смене тренера, если клуб проиграет в дерби.

Победа «Эвертона» – 7.70

«Наполи» обыграет своего бывшего тренера

Один из самых классных матчей этого тура – противостояние «Наполи» и «Лацио». И «Наполи» сильнее – когда у него много трудностей, он показывает более яркую игру. Летом из команды ушли Инсинье, Мертенс и Кулибали: команда стала импульсивнее и опаснее в атаке.

Маурицио Сарри умеет играть против сильных соперников – но в этом случае его команда становится более закрытой и академичной. Плохая новость для Сарри: «Наполи» умеет вскрывать сложную оборону – так было с «Вероной» и «Монцей».

Хотите поставить на победу «Наполи»? На нее есть коэффициент – 1.60

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В «Барсе» много сильных новичков – и она хороша подготовилась к «Севилье»

«Барселона», несмотря на долги, шикарно провела трансферное окно. Усилить нападение – есть, укрепить фланги обороны – есть, усилить взаимодействие вингеров с центральными игроками – Рафинья классно понимает партнеров. У «Севильи» очень слабый старт сезона (1 очко в 3 матчах), плюс визуально она выглядит сильно хуже соперника. Пока что, кажется, в очной встрече «Барселоны» и «Севильи» победитель определен заранее.

«Фонбет» считает, что «Барселона» сильнее «Севильи»: 1.77 против 4.60

Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Европа
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