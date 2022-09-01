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    Гендиректор «Зенита» Медведев прокомментировал победу над «Факелом» в Кубке России

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги выигранного матча первого тура Кубка России против «Факела».

    • Петербуржцы дома победили со счетом 2:0.
    • Следующий соперник – «Спартак».

    «Самое главное, что набраны первые три очка в групповой стадии – команда играла с солидным преимуществом. Все, кто выходили на поле, действовали очень элегантно.

    При этом надо отметить, что два спасения Ивану пришлось сделать, это показывает, что в его лице у нас есть хороший вратарь.

    У нас ребята готовы выходить и в основе, и на замену, поэтому Вендел и Малком вышли на поле со скамейки. А те, кто вышли в старте, сделали свою работу в «зенитовском» стиле.

    У нас нет никакого деления матчей на первый и второй сорт. Стартовые матчи Кубка России очень важны, потому что от того, как ты начинаешь турнир, очень многое зависит.

    У нас есть хороший опыт игры в Лиге чемпионов, и мы знаем, что значит первая игра. Конечно, могли забить и больше, но не смогли, или не стали этого делать – по-разному можно это оценивать.

    Думаю, в этой победе не было сомнений с первых минут. Обычно агрессивный «Факел» ничего не создал, кроме двух опасных ударов.

    Наверное, команда находилась под впечатлением «Газпром Арены», где она играла в первый раз», – сказал Медведев.

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    Источник: ТАСС

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