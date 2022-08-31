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    Кубок России. «Зенит» перед матчем со «Спартаком» обыграл «Факел», Кассьерра оформил дубль

    «Зенит» в первом туре группового этапа Кубка России победил «Факел». Дубль у нападающего Матео Кассьерры.

    Питерцы не проигрывают 13 матчей подряд. «Факел» не побеждает семь встреч подряд.

    Команды встретились впервые с 2001 года.

    «Зенит» 4 сентября сыграет в РПЛ против «Спартака».

    Россия. Кубок. Группа В. 1-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Факел (Воронеж) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кассьерра, 23; 2:0 – Кассьерра, 33.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +11673

      Вомбат 2 минуты назад

      Семак меня приятно удивил - выставил почти второй состав. В итоге и выиграл и сломал не так много своих игроков - одного Кузяева. А выиграл вполне закономерно - второй состав Зенит, конечно, слабее, чем у Спартака, Динамо или ЦСКА, но сильнее, чем основа у Факела. К тому же Чистяков сильнее Ловрена, который у Семака основной. Короче, Зенит сработал, как вчера Спартак.

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      Рейтинг: +5407

      Беспонтий 7 минут назад

      неплохой спарринг
      факел не трясся как остальные как смог так и сыграл
      жертвы ротации в первом тайме играли даже лучше основы
      бакаев очень неплох

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      Рейтинг: +331

      Азбука 8 минут назад

      Было интересно посмотреть зенитовский резерв. Есть боевые ребята и воротчик не подкачал.

      0
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      Рейтинг: +16949

      paracetamol 14 минут назад

      Зенит всегда впереди хрюх, пусть хоть и на один гол!

      0
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      Рейтинг: +16673

      ilichkadr 25 минут назад

      Зенит (дублирующий состав0 с заслуженной победой. Лучший - Зелимхан Бакаев. Тупая Зарема просрала хорошего игрока Всё как всегда, идиотизму и бездарности нет предела............

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      Рейтинг: +16949

      paracetamol > ilichkadr 15 минут назад

      Это особенность Заремы. Наверно, косо на нее посмотрел, не оценил!

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      Рейтинг: +16949

      paracetamol 28 минут назад

      Ваньку с сухарем!

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      Рейтинг: +16673

      ilichkadr > paracetamol 23 минуты назад

      Однозначно! Два удара, два выноса................

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      Рейтинг: +91

      paketiwe 30 минут назад

      У Факела на замену выходит Ивахнов, стоимостью 50тыс$, а у Зенита - Малком в 22млн.
      И как тут можно соревноваться на равных, я не знаю.

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      Рейтинг: +1355

      jek718875 > paketiwe 20 минут назад

      Как можно было отдать 22 млн.за дерево,его цена 50тыс.$

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      Рейтинг: +955

      Сделаны из Дерева > jek718875 18 минут назад

      Его цена кефир и пол батона))
      Ему ни один европейский клуб зп и лям баксов не предложит,а дырявые 7.5 дали))) Ну сказано помойка.

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      Рейтинг: +16949

      paracetamol 32 минуты назад

      Вторым составом в пол ноги, неплохо!

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      Рейтинг: +955

      Сделаны из Дерева 35 минут назад

      Стыдно за блекло голубую лазурятню)))

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