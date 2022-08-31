Кубок России. «Зенит» перед матчем со «Спартаком» обыграл «Факел», Кассьерра оформил дубль

Семак меня приятно удивил - выставил почти второй состав. В итоге и выиграл и сломал не так много своих игроков - одного Кузяева. А выиграл вполне закономерно - второй состав Зенит, конечно, слабее, чем у Спартака, Динамо или ЦСКА, но сильнее, чем основа у Факела. К тому же Чистяков сильнее Ловрена, который у Семака основной. Короче, Зенит сработал, как вчера Спартак.
«Зенит» в первом туре группового этапа Кубка России победил «Факел». Дубль у нападающего Матео Кассьерры.
Питерцы не проигрывают 13 матчей подряд. «Факел» не побеждает семь встреч подряд.
Команды встретились впервые с 2001 года.
«Зенит» 4 сентября сыграет в РПЛ против «Спартака».
Россия. Кубок. Группа В. 1-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Факел (Воронеж) – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Кассьерра, 23; 2:0 – Кассьерра, 33.