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    Мостовой: «Происходящее в «Химках» – шапито. Я бы на месте Юрана ни за что не вернулся»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном возвращении Сергея Юрана в «Химки».

    «Происходящее в «Химках» — настоящий цирк. Я в шоке. По-другому это не назовешь. Я бы на месте Юрана ни за что не вернулся туда. Та же история была с Черевченко в прошлом сезоне — абсолютно такой же сценарий. Шапито какое-то.

    Юрана убрали, ничего не объяснив, а потом назначили Писарева, который раньше нигде не работал. Ну и что вышло из этого?

    На мой взгляд, Юран — крепкий тренер и запросто найдет себе работу и в другом месте», — сказал Мостовой.

    • «Химки» отправили Юрана в отставку 10 августа.
    • Под его руководством команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимала 7-е место в таблице.
    • После смены тренера химчане проиграли 3 матча подряд с общим счетом 2:10.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2165

      fakeid 1 минуту назад

      пользуясь случаем, раз там комменты закрыли: терюшков — п и д а р а с!

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