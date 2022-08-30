Мостовой: «Происходящее в «Химках» – шапито. Я бы на месте Юрана ни за что не вернулся»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном возвращении Сергея Юрана в «Химки».

«Происходящее в «Химках» — настоящий цирк. Я в шоке. По-другому это не назовешь. Я бы на месте Юрана ни за что не вернулся туда. Та же история была с Черевченко в прошлом сезоне — абсолютно такой же сценарий. Шапито какое-то.

Юрана убрали, ничего не объяснив, а потом назначили Писарева, который раньше нигде не работал. Ну и что вышло из этого?

На мой взгляд, Юран — крепкий тренер и запросто найдет себе работу и в другом месте», — сказал Мостовой.