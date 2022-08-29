Головин прокомментировал ничью «Монако» с «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался об итогах матча четвертого тура Лиги 1 против «ПСЖ».

Результат игры в Париже – ничья 1:1.

Головин сделал голевую передачу.

Монегаски первыми в сезоне отобрали очки у «ПСЖ».

«Вокруг таких матчей всегда много ажиотажа и ожиданий у болельщиков, но мы готовились как обычно. Конечно, интересно проверить свои силы на фоне таких мастеров, можно сказать, звeзд мировой величины, но в то же время для нас это ещe и календарная игра чемпионата.

Мы могли выиграть, могли и проиграть, однако объективно ничья не самый худший результат для нас в этой встрече.

Какое впечатление производят Мбаппе, Месси, Неймар? Видно, что это очень сильные игроки, выдающиеся футболисты. По тому как они работают с мячом, принимают решения. И это относится не только к ним. Ко многим из сегодняшнего состава «ПСЖ».

Но в то же время в игре это всe немного отходит на второй план, потому что ты просто стараешься как можно лучше сыграть в каждом эпизоде, не особенно задумываясь о том, кто именно играет у соперника.

Они такие же люди, хотя, повторю, что их мастерство неоспоримо», – заявил Головин.