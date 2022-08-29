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    Головин прокомментировал ничью «Монако» с «ПСЖ»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался об итогах матча четвертого тура Лиги 1 против «ПСЖ».

    • Результат игры в Париже – ничья 1:1.
    • Головин сделал голевую передачу.
    • Монегаски первыми в сезоне отобрали очки у «ПСЖ».

    «Вокруг таких матчей всегда много ажиотажа и ожиданий у болельщиков, но мы готовились как обычно. Конечно, интересно проверить свои силы на фоне таких мастеров, можно сказать, звeзд мировой величины, но в то же время для нас это ещe и календарная игра чемпионата.

    Мы могли выиграть, могли и проиграть, однако объективно ничья не самый худший результат для нас в этой встрече.

    Какое впечатление производят Мбаппе, Месси, Неймар? Видно, что это очень сильные игроки, выдающиеся футболисты. По тому как они работают с мячом, принимают решения. И это относится не только к ним. Ко многим из сегодняшнего состава «ПСЖ».

    Но в то же время в игре это всe немного отходит на второй план, потому что ты просто стараешься как можно лучше сыграть в каждом эпизоде, не особенно задумываясь о том, кто именно играет у соперника.

    Они такие же люди, хотя, повторю, что их мастерство неоспоримо», – заявил Головин.

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    Источник: «Чемпионат»

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