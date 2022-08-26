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    Черчесов объяснил вылет «Ференцвароша» из Лиги чемпионов

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов назвал причину вылета своей команды из Лиги чемпионов.

    «Не было времени горевать. Восемь игр сыграли с чемпионами своих стран. Когда нет большого запаса прочности, один неудачный день у тебя случится.

    «Карабах», во-первых, хорошая команда. Во-вторых, не сложилось, как, кстати говоря, не сложилось и у «Карабаха» в Чехии – они играли лучше, но одна ошибка всe перечеркнула.

    Непростой путь – даже в Лигу Европы надо было отбираться. Только сейчас начинаю узнавать команду в нестандартных ситуациях. Поучительный момент», – сказал Черчесов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25567

      vladimir-7 26 минут назад

      Глубокий анализ и вывод Черчесова о вылете Ференцвароша из Лиги чемпионов.

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