Черчесов объяснил вылет «Ференцвароша» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов назвал причину вылета своей команды из Лиги чемпионов.

Венгры выбыли из турнира по итогам противостояния с «Карабахом».

«Ференцварош» сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Соперники – «Црвена Звезда», «Монако», «Трабзонспор».

«Не было времени горевать. Восемь игр сыграли с чемпионами своих стран. Когда нет большого запаса прочности, один неудачный день у тебя случится.

«Карабах», во-первых, хорошая команда. Во-вторых, не сложилось, как, кстати говоря, не сложилось и у «Карабаха» в Чехии – они играли лучше, но одна ошибка всe перечеркнула.

Непростой путь – даже в Лигу Европы надо было отбираться. Только сейчас начинаю узнавать команду в нестандартных ситуациях. Поучительный момент», – сказал Черчесов.