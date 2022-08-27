Где смотреть «Пари НН» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 27 августа

«Пари НН» и «Динамо» сыграют в матче 7-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 27 августа.
- Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.
- Начало – в 15:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Пари НН – Динамо
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется в 14:30 мск.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Пари НН – Динамо
- Победа «Пари НН» – 4.60
- Ничья – 3.70
- Победа «Динамо» – 1.77
Источник: «Бомбардир»