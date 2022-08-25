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    Уткин – о крымских клубах в ФНЛ: «Сгорел сарай – гори и хата. Нас больше никуда не возьмут»

    Блогер Василий Уткин прокомментировал возможное включение крымских клубов в состав ФНЛ.

    «А какие крымские клубы, можно узнать? А что сейчас мешает крымским футболистам за российские футбольные команды? Вон Сычевой, например, приехал и играет себе [за «Оренбург»], есть и другие примеры. А что, собственно говоря, мешает?

    Какие там футбольные клубы могут войти в ФНЛ и пройти лицензирование? Там, вообще говоря, довольно-таки небезопасно. Хотя, может, там и безопасно, но мне небезопасно об этом говорить, так что я не буду на эту тему рассуждать.

    Давайте, действительно, примем крымские клубы, абхазские давайте примем, еще какие-нибудь. Так же будет проще. Тогда уже можно будет совершенно точно не содержать десять-одиннадцать или сколько там у нас национальных сборных, считая женские, юношеские, девичьи и мини-футбольные и инвалидные. Можно будет их не содержать, потому что нас окончательно отовсюду выгонят и больше никогда не возьмут.

    Мало того, это же совершенно очевидно, что этот вопрос с политической подоплекой, ухватывается разными инфлюэнсерами, почему бы на эту тему не поспекулировать? И вот, наконец, принято решение, что в 2023 году, если крымские футбольные клубы будут соответствовать требованиям лицензирования, то можно будет обсудить их вопрос вступления в ФНЛ.

    Ну что ж, радостное событие. Сгорел сарай – гори и хата. Я даже не знаю, как еще к этому относиться», – сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

    • Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА.
    • Организация проводит чемпионат премьер-лиги, в котором принимают участие 8 клубов.
    • УЕФА ранее выступил против включения Крыма в состав РФС.

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    Источник: Sports.ru

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