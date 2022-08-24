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    Смородская: «Если присоединим крымские клубы, то путь в еврокубки нам закрыт»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение принять крымские клубы в состав ФНЛ со следующего сезона в случае прохождения лицензирования.

    — Если присоединим [крымские клубы], то в еврокубки нам путь закрыт. Но если поступают такие предложения, то к этому, наверное, готовы.

    — Чем заменят еврокубки?

    — Я не вижу пока, чем и как заменить еврокубки. Как по мне, это невозможно. Но если люди понимают, чем им грозит присоединение, значит, они готовы к изоляции.

    • Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА.
    • Организация проводит чемпионат премьер-лиги, в котором принимают участие 8 клубов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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