Смородская: «Если присоединим крымские клубы, то путь в еврокубки нам закрыт»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение принять крымские клубы в состав ФНЛ со следующего сезона в случае прохождения лицензирования.

— Если присоединим [крымские клубы], то в еврокубки нам путь закрыт. Но если поступают такие предложения, то к этому, наверное, готовы.

— Чем заменят еврокубки?

— Я не вижу пока, чем и как заменить еврокубки. Как по мне, это невозможно. Но если люди понимают, чем им грозит присоединение, значит, они готовы к изоляции.