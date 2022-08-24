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    Стало известно, как Абаскаль отреагировал на уход Федуна из «Спартака»

    Покупка «Лукойлом» «Спартака» и стадиона «Открытие Банк Арена» у Леонида Федуна не сказалась на работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    «Испанец спокойно отреагировал на изменения в руководстве, продолжает упорно трудиться и ожидает развития событий». – сообщает «СЭ».

    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Бизнесмен вложил в команду более 2 миллиардов долларов.
    • Абаскаль возглавил «Спартак» летом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25551

      vladimir-7 2 минуты назад

      А чего ждать Гильермо Абас.алься и стой.

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