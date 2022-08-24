Стало известно, как Абаскаль отреагировал на уход Федуна из «Спартака»

Покупка «Лукойлом» «Спартака» и стадиона «Открытие Банк Арена» у Леонида Федуна не сказалась на работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Испанец спокойно отреагировал на изменения в руководстве, продолжает упорно трудиться и ожидает развития событий». – сообщает «СЭ».