Стало известно, как Абаскаль отреагировал на уход Федуна из «Спартака»

Покупка «Лукойлом» «Спартака» и стадиона «Открытие Банк Арена» у Леонида Федуна не сказалась на работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
«Испанец спокойно отреагировал на изменения в руководстве, продолжает упорно трудиться и ожидает развития событий». – сообщает «СЭ».
- Федун был владельцем клуба с 2004 года.
- При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- Бизнесмен вложил в команду более 2 миллиардов долларов.
- Абаскаль возглавил «Спартак» летом.
Источник: «Спорт-Экспресс»