Агент Головина: «Саша 100% потянул бы уровень «ПСЖ»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, считает, что россиянин смог бы заиграть в «ПСЖ».
– В следующем туре «Монако» сыграет с «ПСЖ». У вас есть понимание, Головин выйдет в старте на этот матч?
– Всe увидим.
– Головин готов и никаких ограничений нет?
– Да, уже давно никаких жалоб на здоровье.
– «ПСЖ» – сильнейший клуб Франции и один из лучших в мире. Как вы считаете, Александр бы потянул подобный уровень?
– 100% и Саша не раз это уже доказывал.
– А какая-либо заинтересованность или контакты по Головину у «ПСЖ» с «Монако» были?
– Если бы переговоры были, наверное, об этом узнали бы.
- В 2018 году «Монако» купил Головина за 30 миллионов евро.
- С тех пор хавбек забил 17 голов и сделал 25 ассистов в 135 матчах.
- Его контракт с монегасками рассчитан до июня 2024-го.
Источник: Metaratings