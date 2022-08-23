Агент Головина: «Саша 100% потянул бы уровень «ПСЖ»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, считает, что россиянин смог бы заиграть в «ПСЖ».

– В следующем туре «Монако» сыграет с «ПСЖ». У вас есть понимание, Головин выйдет в старте на этот матч?

– Всe увидим.

– Головин готов и никаких ограничений нет?

– Да, уже давно никаких жалоб на здоровье.

– «ПСЖ» – сильнейший клуб Франции и один из лучших в мире. Как вы считаете, Александр бы потянул подобный уровень?

– 100% и Саша не раз это уже доказывал.

– А какая-либо заинтересованность или контакты по Головину у «ПСЖ» с «Монако» были?

– Если бы переговоры были, наверное, об этом узнали бы.