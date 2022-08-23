Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Головина: «Саша 100% потянул бы уровень «ПСЖ»

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, считает, что россиянин смог бы заиграть в «ПСЖ».

    – В следующем туре «Монако» сыграет с «ПСЖ». У вас есть понимание, Головин выйдет в старте на этот матч?

    – Всe увидим.

    – Головин готов и никаких ограничений нет?

    – Да, уже давно никаких жалоб на здоровье.

    «ПСЖ» – сильнейший клуб Франции и один из лучших в мире. Как вы считаете, Александр бы потянул подобный уровень?

    – 100% и Саша не раз это уже доказывал.

    – А какая-либо заинтересованность или контакты по Головину у «ПСЖ» с «Монако» были?

    – Если бы переговоры были, наверное, об этом узнали бы.

    • В 2018 году «Монако» купил Головина за 30 миллионов евро.
    • С тех пор хавбек забил 17 голов и сделал 25 ассистов в 135 матчах.
    • Его контракт с монегасками рассчитан до июня 2024-го.

    Новости по теме
    Лига 1. «Ланс» в гостях разгромил «Монако», Головин вышел на замену во втором тайме
    Головин – в символической сборной 2-го тура Лиги 1 по версии L'Equipe
    Лига 1. «Монако» в меньшинстве ушел от поражения от «Ренна», Головин отыграл 64 минуты
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11