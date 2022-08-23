Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» готов платить Траппу

«Манчестер Юнайтед» работает над подписанием вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа.

Английский клуб обещает 32-летнему футболисту солидную зарплату в размере 10-11 миллионов евро в год.

Также «МЮ» заверил немца, что он всерьез сможет побороться с Давидом Де Хеа за место в стартовом составе.