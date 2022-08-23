Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» готов платить Траппу

«Манчестер Юнайтед» работает над подписанием вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа.
Английский клуб обещает 32-летнему футболисту солидную зарплату в размере 10-11 миллионов евро в год.
Также «МЮ» заверил немца, что он всерьез сможет побороться с Давидом Де Хеа за место в стартовом составе.
- Рыночная стоимость голкипера – 7 миллионов евро.
- В этом сезоне он пропустил 10 голов в 5 матчах.
- В сезоне-2021/22 Трапп выиграл с «Айнтрахтом» Лигу Европы. Его признали лучшим игроком финала.
Источник: Sport1