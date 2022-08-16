Гендиректор «Спартака» Мележиков ответил на вопрос о будущем Николсона

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о возможном уходе из клуба нападающего Шамара Николсона.

Сообщалось, что 25-летний ямаец интересен «Нанту», «Галатасараю» и «Фенербахче».

«Заинтересованность в его услугах есть. Мы с ним разговаривали. Шамар сказал, что он со «Спартаком». Дальше будем смотреть.

Мы и тренерский штаб в диалоге с Шамаром. Стараемся ситуацию с игроками в команде контролировать. Пока предпосылок к тому, что он уйдет, у меня нет», – заявил Мележиков.