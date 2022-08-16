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    Гендиректор «Спартака» Мележиков ответил на вопрос о будущем Николсона

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о возможном уходе из клуба нападающего Шамара Николсона.

    Сообщалось, что 25-летний ямаец интересен «Нанту», «Галатасараю» и «Фенербахче».

    «Заинтересованность в его услугах есть. Мы с ним разговаривали. Шамар сказал, что он со «Спартаком». Дальше будем смотреть.

    Мы и тренерский штаб в диалоге с Шамаром. Стараемся ситуацию с игроками в команде контролировать. Пока предпосылок к тому, что он уйдет, у меня нет», – заявил Мележиков.

    • Николсон зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».
    • Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.
    • Форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 21 матче.
    • В новом сезоне в его активе только 4 неполные игры (103 минуты).

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    Источник: «РБ Спорт»

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