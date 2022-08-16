Хвича – первый игрок «Наполи» с 2003 года, который сделал «1+1» в дебютном матче за клуб

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия сделал дубль в первом официальном матче за итальянский клуб против «Вероны» (5:2).

Хвича стал первым игроком «Наполи» как минимум с сезона-2003/04, который забил и отдал голевую передачу в дебютном матче в Серии А.

Он также стал третьим грузинским игроком, забившим в Серии А. На счету Кахи Каладзе 13 голов, у Левана Мчедлидзе – 11.