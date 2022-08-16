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    Хвича – первый игрок «Наполи» с 2003 года, который сделал «1+1» в дебютном матче за клуб

    Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия сделал дубль в первом официальном матче за итальянский клуб против «Вероны» (5:2).

    Хвича стал первым игроком «Наполи» как минимум с сезона-2003/04, который забил и отдал голевую передачу в дебютном матче в Серии А.

    Он также стал третьим грузинским игроком, забившим в Серии А. На счету Кахи Каладзе 13 голов, у Левана Мчедлидзе – 11.

    • Хвичу заменили на 68-й минуте из-за мышечных проблем.
    • «Наполи» купил Хвичу за 10 миллионов евро.
    • В РПЛ он выступал за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: Opta

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