Хвича – первый игрок «Наполи» с 2003 года, который сделал «1+1» в дебютном матче за клуб

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия сделал дубль в первом официальном матче за итальянский клуб против «Вероны» (5:2).
Хвича стал первым игроком «Наполи» как минимум с сезона-2003/04, который забил и отдал голевую передачу в дебютном матче в Серии А.
Он также стал третьим грузинским игроком, забившим в Серии А. На счету Кахи Каладзе 13 голов, у Левана Мчедлидзе – 11.
- Хвичу заменили на 68-й минуте из-за мышечных проблем.
- «Наполи» купил Хвичу за 10 миллионов евро.
- В РПЛ он выступал за «Локомотив» и «Рубин».
Источник: Opta