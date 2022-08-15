Головин – в символической сборной 2-го тура Лиги 1 по версии L'Equipe

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную 2-го тура Лиги 1 по версии L'Equipe.

Россиянин провел 65 минут в матче против «Ренна» (1:1) и получил оценку 7 от издания. Он сделал 5 перехватов, точность передач составила 85 процентов.

Вратарь: Альбан Лафон («Нант»);

Защитники: Пшемыслав Франковски («Ланс»), Расмус Николайсен («Тулуза»), Жюльен Жанвье («Осер»), Исмаили («Лилль»);

Полузащитники: Александр Головин («Монако»), Закария Абухляль («Тулуза»), Бенжамин Андре («Лилль»), Батист Сантамария («Ренн»);

Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Комнен Андрич («Клермон»).