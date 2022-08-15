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  • Участие в еврокубках – значимый фактор для Дзюбы при выборе клуба, вариант с «Рубином» тоже остается

Участие в еврокубках – значимый фактор для Дзюбы при выборе клуба, вариант с «Рубином» тоже остается

15 августа 2022, 09:45
11

Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба должен определиться с новой командой в ближайшие две недели.

На выбор футболиста могут повлиять итоги квалификации еврокубков.

Участие клуба в групповом этапе Лиги чемпионов или Лиги Европы – значимый фактор для 33-летнего россиянина.

Также у нападающего есть запасные варианты – «Рубин» и неназванная команда из арабской страны.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Игрок более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.
  • С 12 июля Артем тренировался с «Рубином».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Зенит Рубин Краснодар Дзюба Артем
Комментарии (11)
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Plyash
1660549512
Какие ЕвроКубки? Он просто никому не нужен.Хотя я слышал,,что Владивостокская команда Луч его могла бы подписать,на один месяц,а там видно будет...
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Skull_Boy
1660550261
Да кому он нужен то
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nik55
1660550626
деревянный сам оплачивает источники о нем
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Александр.Т.
1660553326
Артемка пока денежку тратить на публикациб таких новостей,почему две недели так потомусто через две недели закрываеться трансфертное окно,а так он некому не нужен ща такую щп которую он просит,
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JTherry
1660555406
если бы рукаку волновали еврокубки, он давно бы подписал контракт в Турции с Трабзонспором или Фенербахче... и при этом странные варианты - Рубин и арабы...)
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R_a_i_n
1660557465
Чувствую через 2 недели он карьеру закончит)))
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Vitaga
1660557648
бред то какой... кто такой бестолковый подобную статью написал? или просто заголовок сочинил идиотский... - ппц - или еврокубки или пердив.... чувствуете общее?
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jek718875
1660562111
С футболом пора завязывать,для него одна дорога:кино для взрослых
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Hero_116
1660658420
Нахрен не нужен видимо никому. Пусть в ФНЛ играет или ПФЛ почувствует что это такое, а то зажрался рукоблуд
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Из Твери Леха
1660829669
Дзюба ждал, что Ференцварош пройдет в ЛЧ и Саламыч его позовет.
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