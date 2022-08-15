Участие в еврокубках – значимый фактор для Дзюбы при выборе клуба, вариант с «Рубином» тоже остается

Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба должен определиться с новой командой в ближайшие две недели.
На выбор футболиста могут повлиять итоги квалификации еврокубков.
Участие клуба в групповом этапе Лиги чемпионов или Лиги Европы – значимый фактор для 33-летнего россиянина.
Также у нападающего есть запасные варианты – «Рубин» и неназванная команда из арабской страны.
- Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Игрок более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.
- С 12 июля Артем тренировался с «Рубином».
Источник: Metaratings