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    Участие в еврокубках – значимый фактор для Дзюбы при выборе клуба, вариант с «Рубином» тоже остается

    Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба должен определиться с новой командой в ближайшие две недели.

    На выбор футболиста могут повлиять итоги квалификации еврокубков.

    Участие клуба в групповом этапе Лиги чемпионов или Лиги Европы – значимый фактор для 33-летнего россиянина.

    Также у нападающего есть запасные варианты – «Рубин» и неназванная команда из арабской страны.

    • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Игрок более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.
    • С 12 июля Артем тренировался с «Рубином».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 09:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7279

      nik55 43 минуты назад

      деревянный сам оплачивает источники о нем

      1
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      Рейтинг: +13830

      Skull_Boy 49 минут назад

      Да кому он нужен то

      0
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      Рейтинг: +13395

      playsh 1 час назад

      Какие ЕвроКубки? Он просто никому не нужен.Хотя я слышал,,что Владивостокская команда Луч его могла бы подписать,на один месяц,а там видно будет...

      0
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      Рейтинг: +11352

      Алексей З 1 час назад

      Угомонитесь вы уже со своим Дзюбой, это уже мало кого интересует.
      Идёт чемпионат , есть интрига , ну и хрен с ним , с "сбитым лётчиком ".

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