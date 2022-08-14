Абаскаль объяснил, за счет чего «Спартак» разгромил «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал разгромную победу над «Сочи» (3:0) в 5-м туре РПЛ.

«Таймы бывают разными, это футбол. У нас был план на игру — мы хотели дать «Сочи» мяч, чтобы они почувствовали, что завладевают мячом, чтобы у нас появилось свободное пространство. После мы постепенно стали владеть инициативой.

Нам сегодня позволило победить грамотное чтение игры и моментов.

Победа никогда не бывает тренерской. У нас 30 человек. Это победа всей команды. «Сочи» очень хорошо играет, очень сильны в обороне в низком блоке. Они могли выбегать в опасные контратаки. Мы намерено отдали им инициативу, чтобы использовать пространство», — сказал Абаскаль.