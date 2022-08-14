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    Абаскаль объяснил, за счет чего «Спартак» разгромил «Сочи»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал разгромную победу над «Сочи» (3:0) в 5-м туре РПЛ.

    «Таймы бывают разными, это футбол. У нас был план на игру — мы хотели дать «Сочи» мяч, чтобы они почувствовали, что завладевают мячом, чтобы у нас появилось свободное пространство. После мы постепенно стали владеть инициативой.

    Нам сегодня позволило победить грамотное чтение игры и моментов.

    Победа никогда не бывает тренерской. У нас 30 человек. Это победа всей команды. «Сочи» очень хорошо играет, очень сильны в обороне в низком блоке. Они могли выбегать в опасные контратаки. Мы намерено отдали им инициативу, чтобы использовать пространство», — сказал Абаскаль.

    • «Спартак» идет на первом месте в РПЛ.
    • Московский клуб еще не проигрывал при Гильермо Абаскале в РПЛ (4 победы, 1 ничья).
    • «Спартак» первым одержал 500 побед в чемпионате России.

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    Источник: «Чемпионат»

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