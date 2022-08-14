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    «Спартак» – «Сочи»: стартовые составы

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Сочи» на матч 5-го тура РПЛ.

    «Спартак»: Селихов, Джикия, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Денисов, Мартинс, Промес, Соболев.

    Запасные: Максименко, Ан. Шитов, Чернов, Рассказов, Классен, Маслов, Кофрие, Пруцев, Вит. Шитов, Зиньковский, Николсон.

    «Сочи»: Адамов, Терехов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Мелкадзе, Сарвели.

    Запасные: Джанаев, Заболотный, Юрганов, Миладинович, Бурмистров, Кравцов, Мартовой, Шипунов, Ушатов, Батырев, Барсов, Жоаозиньо.

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    Источник: РПЛ

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