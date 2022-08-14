«Спартак» – «Сочи»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Сочи» на матч 5-го тура РПЛ.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Денисов, Мартинс, Промес, Соболев.
Запасные: Максименко, Ан. Шитов, Чернов, Рассказов, Классен, Маслов, Кофрие, Пруцев, Вит. Шитов, Зиньковский, Николсон.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Мелкадзе, Сарвели.
Запасные: Джанаев, Заболотный, Юрганов, Миладинович, Бурмистров, Кравцов, Мартовой, Шипунов, Ушатов, Батырев, Барсов, Жоаозиньо.
- Матч пройдет на «Открытие Арене». Начало – в 20:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: РПЛ