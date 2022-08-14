Анна Асти: «Помочь Дзюбе с музыкальной карьерой? Я не Красный Крест»

Бывшая участница дуэта Artik & Asti, певица Анна Дзюба (она же – Анна Асти) ответила на вопрос, готова ли помочь форварду Артему Дзюбе с музыкальной карьерой. Они однофамильцы.

— Дзюба сейчас без клуба, может, поможете ему устроить музыкальную карьеру?

— Я не Красный Крест, начнем с этого. Когда меня не просят, я не помогаю. Это было в моем юношестве. Я прекратила эти истории — помогать людям, которым не требуется помощь.

Но, если он придет на мой концерт, сказав, что хочет повеселиться, вдохновиться музыкой и быть счастливым, слушать мои песни, я ему предоставлю места на перый ряд. Дзюба — хороший, очень воспитанный парень, деликатно со мной общался. Я поняла, что футболисты — не до крови спортсмены, а бывают еще интересными, воспитанными людьми.