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    Анна Асти: «Помочь Дзюбе с музыкальной карьерой? Я не Красный Крест»

    Бывшая участница дуэта Artik & Asti, певица Анна Дзюба (она же – Анна Асти) ответила на вопрос, готова ли помочь форварду Артему Дзюбе с музыкальной карьерой. Они однофамильцы.

    — Дзюба сейчас без клуба, может, поможете ему устроить музыкальную карьеру?

    — Я не Красный Крест, начнем с этого. Когда меня не просят, я не помогаю. Это было в моем юношестве. Я прекратила эти истории — помогать людям, которым не требуется помощь.

    Но, если он придет на мой концерт, сказав, что хочет повеселиться, вдохновиться музыкой и быть счастливым, слушать мои песни, я ему предоставлю места на перый ряд. Дзюба — хороший, очень воспитанный парень, деликатно со мной общался. Я поняла, что футболисты — не до крови спортсмены, а бывают еще интересными, воспитанными людьми.

    • Дзюба с мая свободный агент.
    • Ранее он покинул расположение «Рубина», с которым поддерживал форму.
    • Возможно, Дзюба продолжит карьеру в турецком «Истанбуле».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3708

      Черкизовский Кот 1 минуту назад

      Сказала лишь одно в последнем разговоре:
      "Мне очень жалко твою новую команду".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16698

      Cleaner 14 минут назад

      Анна Асти: «Я не Красный Крест»
      Ты пока еще вообще НИКТО. Болтливая певичка о которой никто не слышал...(

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