Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    «Сбылась моя мечта». Мантуан – о голе в первом матче за «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился впечатлениями после матча пятого тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

    • Эта игра стала дебютной для бразильца.
    • Он вышел на замену на 76-й минуте.
    • На 85-й минуте Мантуан стал автором победного гола.

    – Густаво, решающий гол в дебютной игре, через 10 минут после выхода на замену – как это вообще?! Что вы сейчас чувствуете?

    – Эти ощущения не описать словами! Я счастлив! Не мог даже представить себе, что все сложится именно так, что я забью и принесу команде победу в принципиальном противостоянии.

    Сбылась моя мечта. Спасибо Богу, моей семье и всем одноклубникам, которые потрясающе приняли меня здесь.

    – Удар получился очень красивым! Расскажите про ваш гол.

    – Да, мяч отлично лег на ногу! На тренировках мы с партнерами много времени уделяем ударам и завершениям атак, и здорово, что сегодня выстрел оказался точным.

    Но самое важное, что сегодня мы набрали три очка и продолжили борьбу за первое место в таблице.

    – Кому посвятите дебютный гол в сине-бело-голубой футболке?

    – Все свои голы я первым делом посвящаю Богу. И, разумеется, всей семье и всем друзьям, которые сейчас переживают за меня в Бразилии.

    Новости по теме
    Мантуан рассказал о готовности играть полные матчи
    Семак оценил дебют Мантуана за «Зенит». Он забил победный гол в ворота ЦСКА
    Мантуан: «Буду показывать в «Зените» футбольную магию» 6
    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 05:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11