«Сбылась моя мечта». Мантуан – о голе в первом матче за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился впечатлениями после матча пятого тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Эта игра стала дебютной для бразильца.

Он вышел на замену на 76-й минуте.

На 85-й минуте Мантуан стал автором победного гола.

– Густаво, решающий гол в дебютной игре, через 10 минут после выхода на замену – как это вообще?! Что вы сейчас чувствуете?

– Эти ощущения не описать словами! Я счастлив! Не мог даже представить себе, что все сложится именно так, что я забью и принесу команде победу в принципиальном противостоянии.

Сбылась моя мечта. Спасибо Богу, моей семье и всем одноклубникам, которые потрясающе приняли меня здесь.

– Удар получился очень красивым! Расскажите про ваш гол.

– Да, мяч отлично лег на ногу! На тренировках мы с партнерами много времени уделяем ударам и завершениям атак, и здорово, что сегодня выстрел оказался точным.

Но самое важное, что сегодня мы набрали три очка и продолжили борьбу за первое место в таблице.

– Кому посвятите дебютный гол в сине-бело-голубой футболке?

– Все свои голы я первым делом посвящаю Богу. И, разумеется, всей семье и всем друзьям, которые сейчас переживают за меня в Бразилии.