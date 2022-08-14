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  • «Сбылась моя мечта». Мантуан – о голе в первом матче за «Зенит»

«Сбылась моя мечта». Мантуан – о голе в первом матче за «Зенит»

14 августа 2022, 05:23
2

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился впечатлениями после матча пятого тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

  • Эта игра стала дебютной для бразильца.
  • Он вышел на замену на 76-й минуте.
  • На 85-й минуте Мантуан стал автором победного гола.

– Густаво, решающий гол в дебютной игре, через 10 минут после выхода на замену – как это вообще?! Что вы сейчас чувствуете?

– Эти ощущения не описать словами! Я счастлив! Не мог даже представить себе, что все сложится именно так, что я забью и принесу команде победу в принципиальном противостоянии.

Сбылась моя мечта. Спасибо Богу, моей семье и всем одноклубникам, которые потрясающе приняли меня здесь.

– Удар получился очень красивым! Расскажите про ваш гол.

– Да, мяч отлично лег на ногу! На тренировках мы с партнерами много времени уделяем ударам и завершениям атак, и здорово, что сегодня выстрел оказался точным.

Но самое важное, что сегодня мы набрали три очка и продолжили борьбу за первое место в таблице.

– Кому посвятите дебютный гол в сине-бело-голубой футболке?

– Все свои голы я первым делом посвящаю Богу. И, разумеется, всей семье и всем друзьям, которые сейчас переживают за меня в Бразилии.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Мантуан Густаво
Комментарии (2)
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paracetamol
1660455088
Красивый голяшник, ничего не скажешь, удар хорошо поставлен!
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ScarlettOgusania
1660459866
Этот год был первым и последним)
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