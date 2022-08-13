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    Мантуан рассказал о популярности Путина в Бразилии

    Летний новичок «Зенита» Густаво Мантуан ответил на вопросы о своих знаниях про Россию.

    – Что ты знал о России до интереса со стороны «Зенита»?

    – Многие знакомые делились впечатлениями о ней после чемпионата мира. Они рассказывали, что Россия – огромная красивая страна, в которой живут очень приятные люди. Так что представления были самые общие. Пусть и позитивные.

    – Знаешь, кто такой Владимир Путин?

    – Конечно, он довольно популярен в Бразилии.

    • «Зенит» арендовал 21-летнего футболиста на один год с правом выкупа.
    • Мантуан будет выступать за петербургский клуб под 31-м номером.
    • Он пока не дебютировал за новую команду из-за травмы.

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    Источник: Sport24

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