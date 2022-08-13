Мантуан рассказал о популярности Путина в Бразилии

Летний новичок «Зенита» Густаво Мантуан ответил на вопросы о своих знаниях про Россию.

– Что ты знал о России до интереса со стороны «Зенита»?

– Многие знакомые делились впечатлениями о ней после чемпионата мира. Они рассказывали, что Россия – огромная красивая страна, в которой живут очень приятные люди. Так что представления были самые общие. Пусть и позитивные.

– Знаешь, кто такой Владимир Путин?

– Конечно, он довольно популярен в Бразилии.