Мантуан рассказал о популярности Путина в Бразилии

Летний новичок «Зенита» Густаво Мантуан ответил на вопросы о своих знаниях про Россию.
– Что ты знал о России до интереса со стороны «Зенита»?
– Многие знакомые делились впечатлениями о ней после чемпионата мира. Они рассказывали, что Россия – огромная красивая страна, в которой живут очень приятные люди. Так что представления были самые общие. Пусть и позитивные.
– Знаешь, кто такой Владимир Путин?
– Конечно, он довольно популярен в Бразилии.
- «Зенит» арендовал 21-летнего футболиста на один год с правом выкупа.
- Мантуан будет выступать за петербургский клуб под 31-м номером.
- Он пока не дебютировал за новую команду из-за травмы.
Источник: Sport24