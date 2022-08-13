Уткин: «Fan ID ни в коем случае не отменят. Придется мириться»

Видеоблогер Василий Уткин не верит в отмену закона об индивидуальных паспортах болельщика (Fan ID).
«С Fan ID в РПЛ все понятно давно. Его ни в коем случае не отменят. Придется мириться с тем, что на трибунах у нас пустовато, тихо, бедно», – сказал Уткин.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: ютуб-канал Василия Уткина