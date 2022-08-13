Уткин: «Fan ID ни в коем случае не отменят. Придется мириться»

Видеоблогер Василий Уткин не верит в отмену закона об индивидуальных паспортах болельщика (Fan ID).

«С Fan ID в РПЛ все понятно давно. Его ни в коем случае не отменят. Придется мириться с тем, что на трибунах у нас пустовато, тихо, бедно», – сказал Уткин.