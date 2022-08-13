Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    Уткин: «Fan ID ни в коем случае не отменят. Придется мириться»

    Видеоблогер Василий Уткин не верит в отмену закона об индивидуальных паспортах болельщика (Fan ID).

    «С Fan ID в РПЛ все понятно давно. Его ни в коем случае не отменят. Придется мириться с тем, что на трибунах у нас пустовато, тихо, бедно», – сказал Уткин.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

    Новости по теме
    «Почему бы не рискнуть?». Уткин предложил Григорию Иванову самому стать тренером «Урала» 1
    Уткин рассказал, как понять, что Юран действительно пытался организовать договорной матч 7
    Уткин назвал сильнейшего российского игрока после распада СССР 15
    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:46
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2044

      fakeid 1 час назад

      вместо того, чтобы примкнуть ко злу, уткожопый должен был максимально хейтить систему, примкнуть к бунту. а он смирился. мудак.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10881

      alex1951 1 час назад

      Васисуалий! Fun-ID Было придумано для иностранцев,так сказать безвизовое прохождение границы. Так было у меня в Калининграде ( кстати служил)
      и также в Питере в 2021 году.
      А зачем это для россиян? Идиотизм!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11