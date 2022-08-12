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    «Барселона» активировала 4-й экономический рычаг, получив еще 100 миллионов

    «Барселона» объявила о продаже еще 24,5% клубного медиабренда Barça Studios.

    Это четвертый экономический рычаг, который должен принести каталонцам дополнительные 100 миллионов евро.

    Покупателем стала компания Orpheus Media.

    Если Ла Лига одобрит эту сделку, то «Барса» сможет зарегистрировать летних новичков.

    Пока в заявке команды на чемпионат Испании всего 17 футболистов.

    • Barça Studios – фирма, занимающаяся созданием творческих продуктов для клуба.
    • В 1-м туре Примеры «Барселона» сыграет с «Райо Вальекано» (13 августа).
    • На усиление состава клуб потратил в это трансферное окно 153 миллиона евро.

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    Источник: сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 13:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +93

      Tempos 13 минут назад

      Там Пике собрался переподписать новый контракт с "зарплатой Алвеша"... благодаря чему могут как минимум 4 игрока зарегистрировать...

      0
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      Рейтинг: +1268

      jek718875 48 минут назад

      Вещует моё робкое сердце,могут и обхезаться

      1
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      Рейтинг: +2041

      fakeid 1 час назад

      ни разу не поклонник барсы, но чёт как-то тревожно за них. до этого писали, что права свои они продают аж на десятилетия. ради сиюминутной выгоды, и чтобы остаться на плаву.
      а кто виноват? возможно, city group, развязавший эту гонку бешенных трансферов по оверпрайсу. и теперь либо ты в игре - либо ты барселона, сводящая концы с концами и распродающая свои активы, чтобы выжить. так быть не должно.

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      Рейтинг: +651

      Lipatoff > fakeid 58 минут назад

      Никто концы с концами не сводит, просто они не хотят ждать 2-3 сезона, пошли ва-банк, ставка сделана и имя ей Хави

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