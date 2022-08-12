«Барселона» активировала 4-й экономический рычаг, получив еще 100 миллионов

«Барселона» объявила о продаже еще 24,5% клубного медиабренда Barça Studios.

Это четвертый экономический рычаг, который должен принести каталонцам дополнительные 100 миллионов евро.

Покупателем стала компания Orpheus Media.

Если Ла Лига одобрит эту сделку, то «Барса» сможет зарегистрировать летних новичков.

Пока в заявке команды на чемпионат Испании всего 17 футболистов.