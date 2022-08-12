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    Генич: «Дзюба ищет варианты за рубежом и будет ждать до талого. Может быть арабская страна»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что нападающий Артем Дзюба не собирается переходить в «Краснодар».

    «Мне эту информацию не подтвердили. Сказали, что, в России он играть не хочет. Он ищет варианты за рубежом и будет ждать варианты до талого. Если не найдет ничего в Европе, придется искать пожарный вариант и останется в России. Может быть арабская страна, почему нет.

    На финише карьере он хочет попробовать, что такое — играть за границей. Мне кажется, он уже устал от давления, которое на него оказывают здесь. Может быть, это будет Ближний Восток или Турция. Но если он не понизит условия, то сложно будет договориться», – сказал Генич.

    • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Дзюба с мая пребывает в статусе свободного агента.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24557

      bset 2 часа назад

      Даже Дзюба из России бежит. Это прорыв

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      Рейтинг: +25430

      vladimir-7 2 часа назад

      Генич, не ломай ты свою башку о, каком-то, желании Дзюбы перейти и играть за рубежом.

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